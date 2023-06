OKB kërkon siguri të itinerareve të refugjatëve

Kombet e Bashkuara kanë reaguar pas tragjedisë me dhjetëra migrantë të mbytur në brigjet greke. Stephane Dujarric, zëdhënës i OKB tha në Nju Jork se "ky është një shembull tjetër, për nevojën që shtetet anëtare të ulen e të krijojnë së bashku rrugë të sigurta dhe të rregullta. Në këtë proces duhet që të përfshihen "vendet orogjinë, ato tranzit dhe vendet destinacion". Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres është i tronditur pas lajmeve për mbytjen e migrantëve.

Fotografi: Stelios Misinas/REUTERS

Ministrja gjermane e Zhvillimit, Svenja Schulze po ashtu ka theksuar se tragjedia bën të nevojshme krijimin e rrugëve legale të migrimit në Europë. Kush përpiqet që të vijë në Europë përmes rrugëve të tilla, duhet të jetë shumë i dëshpëruar, tha ajo për televizionin "Welt". Kompromisi i arritur në BE për politikën e refugjatëve ka nevojë për përmirësim, tha Schulze. Pozicioni i fëmijëve dhe familjeve duhet të përmirësohet, por Gjermania lufton në këtë pikë me mentalitetin e izolimit në vende të tjera të BE. Duke iu referuar shifrave të reja që janë rritur ndjeshëm të bëra publike nga UNHCR, Schulze tha se duhet të shtohet ndihma në vend. "Ne duhet të krijojmë kushte të duhura për ata që largohen nga vendlindja nga mjerimi apo lufta, që të qëndrojnë mundësisht pranë vendlindjes. Shumica kërkon të rikthehet."

Fotografi: AP/picture alliance

Në një fatkeqësi të rëndë në jugperëndim të Greqisë të mërkurën (14.06.) sipas të dhënave të autoriteteve greke janë mbytur 79 vetë dhe janë shpëtuar 100 të tjerë. Por sipas të dhënave të të shpëtuarve në bord kanë qenë deri në 700 vetë, autoritetet presin rritje të numrit të viktimave. "Në bordin e anijes njerëzit ishin të mbledhur së bashku, mendojmë se kështu ka qenë edhe në hapësirat e brendshme", tha një zëdhënës i rojes bregdetare greke për televizionin grek, ERT. Bëhet fjalë për një anije peshkatarësh 30 metra të gjatë e jo në gjendje të mirë teknike që ishte nisur nga Libia, qyteti Tobruk. Shumica e migrantëve vijnë nga Siria, Pakistani, Afganistani e Egjipti, mes tyre edhe gra e fëmijë.