Ministrat e jashtëm të BE vazhdojnë debatin për embargon e naftës ndaj Rusisë

Vazhdon në Bruksel takimi i ministrave të jashtëm të BE. Së pari G7, pastaj NATO dhe tani Bashkimi Evropian. Diplomacia e krizës është në dinamikë të plotë. Ministrat e Jashtëm të BE pajtohen se Ukraina duhet të vazhdojë të mbështetet ekonomikisht, politikisht dhe ushtarakisht. Nga ana tjetër, nuk shihet zgjidhje në mosmarrëveshjen për embargon e planifikuar të naftës kundër Rusisë.

Republika Çeke, Sllovakia, Bullgaria dhe veçanërisht Hungaria vazhdojnë të frenojnë. Këto vende janë veçanërisht të varura nga nafta ruse dhe kërkojnë më shumë kohë për të qenë në gjendje të kalojnë në furnizues të tjerë dhe rrugë furnizimi.

Hungaria e kundërshton këtë projekt për shkak të varësisë së saj nga furnizimet me naftë ruse. Ministri i Jashtëm hungarez Peter Szijjarto tha se nuk janë bërë propozime të reja serioze nga Komisioni Evropian për këtë çështje.

Brukseli ka krijuar një problem me iniciativën e tij dhe tani duhet të gjejë një zgjidhje, tha Szijjarto. Rritjet e çmimeve që priten për Hungarinë dhe kostot që lidhen me modernizimin e furnizimit me energji duhet të kompensohen.

Baerbocku e sigurtë, Borrelli skeptik

Në takimin e ministrave të jashtëm të BE-së në Bruksel, ministrja e Jashtme e Gjermanisë, Analena Baerbock shprehu optimizëm se konflikti mund të zgjidhet. Ajo pret një marrëveshje në ditët në vijim, tha politikania e të Gjelbërve. Politikania e të Gjelbërve në të njëjtën kohë e bëri të qartë se ajo nuk e mbështet një embargo pa Hungarinë dhe shtetet e tjera kritike.

Është e rëndësishme, sipas saj, që të gjitha vendet të nisin së bashku rrugën e braktisjes së naftës ruse. Nuk duhet të lejojmë që të ndahemi as edhe një milimetër, tha ajo. Përfaqësuesi i BE për Punët e Jashtme, Josep Borrell, nga ana tjetër foli për negociata të bllokuara.

Shumica e vendeve anëtare të BE duan të ndihmojnë vendet që janë veçanërisht të prekura. Kërcënimi i një vetoje nga Hungaria, si dhe kërkesa për periudha shumë më të gjata të tranzicionit dhe ndihma shumëmiliardëshe nga Brukseli për të ndërtuar një tubacion të ri, megjithatë, po ndeshin rezistencë.

Lituani: Vetoja hungareze mban peng BE-në

Kritikat më të ashpra vijnë - si shpesh - nga ministri i Jashtëm lituanez Gabrielius Landsbergis, i njohur dhe i njohur për sinqeritetin e tij. Ai e përshkruan atë si "jashtëzakonisht për të ardhur keq që një shtet i vetëm anëtar po pengon një marrëveshje - dhe kështu mban peng të gjithë BE-në"

Ministri i Jashtëm ukrainas Kuleba bëri thirrje për një ndalim të shpejtë të importeve të naftës dhe gazit rus.

Vendet evropiane vazhdojnë të shpenzojnë miliona euro për naftën dhe gazin rus çdo ditë, tha Kuleba në Bruksel, ku ishte i ftuar në takimin e ministrave të jashtëm të BE-së. Këto para financojnë më pas makinën ruse të luftës, agresionin dhe mizoritë.

Nëse nuk gjendet marrëveshje, flitet për ndarje të paketës së sanksioneve. Pikat e pakontestueshme më pas mund të zgjidheshin shpejt – si masat kundër bankave dhe oligarkëve rusë. Nga ana tjetër, bojkoti i naftës do të përjashtohej dhe do të shtyhej për momentin.

Propozimi fillestar i Komisionit Evropian ishte të përfundonte importin e naftës bruto ruse për gjashtë muaj dhe atë të produkteve të naftës në tetë muaj për shkak të luftës në Ukrainë.

dlf, ard, dpa