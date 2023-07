Vend në Evropën Qendrore me një popullsi prej 9,9 milionë banorësh. Kufizohet me Austrinë, Slloveninë, Sllovakinë, Kroacinë, Serbinë, Rumaninë dhe Ukrainën. Në vitin 1999 u anëtarësua në NATO, në vitin 2004 në BE.