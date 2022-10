Konsultime gjermano-spanjolle: Spanja dëshiron të dalë nga hija

Spanja është destinacioni i preferuar turistik për gjermanët jashtë vendit, ekonomia e katërt më e madhe në BE. Tendencat anti-evropiane atje janë pothuajse inekzistente. Gjatë vizitës së parë në Madrid në janar, kryeministri Pedro Sanchez e përshëndeti kancelarin gjerman Olaf Scholz me fjalë të ngrohta: "Është kënaqësi që të kam këtu, Olaf. E vlerësoj shumë".

Olafi dhe Pedroja nuk e njohin njëri-tjetrin vetëm për shkak të familjes së tyre të përbashkët politike socialdemokrate, ata njihen për një kohë të gjatë. Njerëzit rreth tyre flasin për simpati personale. Marrëdhëniet gjermano-spanjolle janë tradicionalisht shumë të mira, që do të thotë në veçanti, nga pikëpamja gjermane, se ato janë në radhë parë jo të ndërlikuara. "Gjermania dhe Spanja janë mike të ngushta”, thotë Scholzi. "Një Evropë sovrane dhe një rend ndërkombëtar i bazuar në vlera është ajo që na bashkon”. Ne duam të bëjmë gjithçka për të punuar së bashku në mënyrë që të jemi në gjendje të ruajmë sovranitetin e Evropës. Scholzi është i kënaqur "që mund të mbështetemi gjithmonë te Spanja për këtë".

Mbi të gjitha dalja nga "blloku i jugut”

Një besim i tillë është padyshim i këndshëm, por nga pikëpamja spanjolle, e dukshme është që Spanjën e anashkalojnë pa e vënë re. Për më tepër, në hijen e Francës dhe Italisë. Fakti që qeveria Sanchez nuk ka mbajtur qartë anën e Francës dhe Italisë për rregullat e borxhit, megjithëse Spanja në parim është për më shumë hapësirë veprimi, ka të bëjë mbi të gjitha me dëshirën për të mos u fundosur në "bllokun e jugut".

Spanja dëshiron të marrë përgjegjësitë e saj në BE dhe në botë. Ajo e profilizoi veten sponantinisht si mikpritëse për samitin botëror për klimën, si qendër evropiane për refugjatët afganë, si mikpritëse e samitit të NATO-s.

Olaf Scholz me Pedro Sanchez në Pallatin Meseberg

Natyrisht, bëhet fjalë edhe për efektin brenda vendit – njësoj si tavani i çmimit të gazit me emrin "Zgjidhja Iberike”, që Sanchezi e vendosi për konsumatorët vendas në pranverë, në bashkëpunim me Portugalinë. Fakti që këtë e bën tani edhe Gjermania i bën mirë egos spanjolle.

Në të njëjtën valë

Por në shumë pika, Spanja dhe Gjermania janë gjithsesi në të njëjtën valë. Scholz-i deklaron: "Natyrisht, pjesë e kësaj, përveç të gjitha përpjekjeve të nevojshme për një rend shumëpalësh, janë edhe aktivitetet që duhet të ndërmarrim tani, për zhvillimin ekonomik në botë, për mbrojtjen e klimës dhe gjithashtu për politikën e sigurisë, veçanërisht në atë të Evropë".

Sanchezi ka theksuar: "Kemi nevojë për përgjigje për çështjen e krizës klimatike dhe duhet të kemi parasysh stabilitetin financiar në periudhën afatmesme”.

Një bazë e mirë për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve. Në vizitën e parë të Scholzit dy kryeministrat njoftuan se do të kishte përsëri konsultime qeveritare pas një pauze tetë-vjeçare. Për kryeministrin spanjoll Sanchez, ky ishte një sukses i madh. Sigurisht, lufta kundër Ukrainës ka nxjerrë në pah temën e politikës së sigurisë. Por për Sanchez-in, takimi ka të bëjë gjithashtu me forcimin e rolit të Spanjës në BE përmes marrëdhënieve të saj me Gjermaninë.

tgsch (R.Spiegelhauer, ARD-Madrid)