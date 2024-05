Izrael: "Hamasi bllokon rrugën drejt armëpushimit"

Gjatë vizitës në Izrael, Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken i bëri thirrje Hamasit që të pranojë propozimin izraelit për armëpushim. "Është Hamasi ai që po bllokon rrugën për një armëpushim”, tha ai. Ekziston një "propozim shumë i fortë në tryezë" që organizata terroriste duhet "të pranojë dhe t'i japë fund çështjes".

Procedurë e komplikuar

Sipas raportimeve të mediave, propozimi izraelit parashikon një proces shumëfazor, në të cilin luftimet në Rripin e Gazës fillimisht do të ndaleshin për 40 ditë dhe pengjet do të liroheshin në këmbim. Fillimisht do të lirohen gratë, të sëmurët, të moshuarit dhe të plagosurit. Ashtu si në armëpushimin e parë, të burgosurit palestinezë gjithashtu do të lirohen nga burgjet izraelite, po në një proces me faza.

Sipas një zëdhënësi, qeveria izraelite dëshiron të presë për të marrë një përgjigje nga Hamasi. Më pas do të "vendoset” nëse Izraeli do të dërgojë një delegacion në Kajro për të vazhduar bisedimet.

"Përgjigje brenda një periudhe shumë të shkurtër"

Raundi i negociatave u ndërmjetësua nga Shtetet e Bashkuara, Egjipti dhe Katari. Sipas qarqeve negociuese, ndërmjetësuesit e Katarit presin një përgjigje nga Hamasi brenda një ose dy ditësh. Një përfaqësues i lartë i Hamasit i tha agjencisë së lajmeve AFP se Hamasi "do të paraqesë përgjigjen e tij qartë brenda një kohe shumë të shkurtër".

Blinken ne Tel Aviv flet me të afërm të pengjeve Fotografi: Evelyn Hockstein/REUTERS

"Ne jemi të vendosur të arrijmë një armëpushim që do t'i kthejë pengjet në shtëpi dhe ta bëjmë atë tani," deklaroi Blinken në Tel Aviv. "Arsyeja e vetme që nuk mund të arrihet është për shkak të Hamasit”.

Në të njëjtën kohë, Sekretari Amerikan i Shtetit theksoi nevojën për t'u fokusuar në ndihmën ndaj popullatës së Rripit të Gazës, "e cila po vuan nga zjarri i ndërthurur i shkaktuar nga Hamasi".

"Shansi i fundit” para ofensivës së Rafahut?

Vizita e Blinken-it synonte gjithashtu të intensifikonte ndjeshëm dërgesat e ndihmave në Gaza për të përmirësuar situatën e popullsisë. Në të njëjtën kohë, politikani amerikan e bëri të qartë edhe një herë në bisedat e tij me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu se Shtetet e Bashkuara refuzojnë një ofensivë të ushtrisë izraelite në Rafah. SHBA ka një "pozicion të qartë" për këtë çështje, sipas Departamentit të Shtetit të SHBA.

Izraeli ka njoftuar një fillim të shpejtë të ofensivës së diskutueshme nëse nuk arrihet një marrëveshje. Propozimi tani në tryezë konsiderohet si një "shans i fundit".

Rafahu ndodhet në jug të Rripit të Gazës, në kufi me Egjiptin. Aty janë strehuar deri në 1.8 milionë banorë të territorit palestinez për shkak të luftës që po zgjat prej gati shtatë muajsh

Presion edhe ndaj Netanyahut

Megjithatë, qeveria izraelite beson se ai është bastioni i fundit i Hamasit. Për partitë e ekstremit të djathtë të qeverisë izraelite, operacioni ushtarak në Rafah është i panegociueshëm sipas deklaratave të mëparshme. Prandaj është e paqartë nëse ata do të pranonin një armëpushim. Edhe ministrja e Vendbanimeve Orit Strock e bëri të qartë se çfarë mendon për ofertën ndaj Hamasit: Prandaj, Netanyahu e di se vonimi apo edhe braktisja e ofensivës Rafah mund të hedhë në erë qeverinë e tij dhe kështu të vulosë fatin e tij politik.

aud (ag, tgschau)