Borxhi rekord i Gjermanisë

Në tremujorin e parë, borxhi kombëtar u rrit me 1,6 për qind, në 2406 miliardë euro. Kjo ka të bëjë me luftën në Ukrainë.

Borxhi total i Gjermanisë nuk ka qenë kurrë më i lartë - ai ka arritur një nivel rekord në fund të tremujorit të parë të këtij viti. Sipas Entit Federal të Statistikave, arsyeja kryesore e këtij borxhi kaq të lartë është mbi të gjitha rritja e shpenzimeve në luftën kundër krizës energjetike, por ka dhe shkaqe të tjera.

Borxhi total i shtetit në nivel federal, në nivel të landeve dhe të komunave, duke përfshirë borxhin e sigurimeve shoqërore, arriti në tremujorin e parë të vitit në rreth 2.406.6 miliardë euro. Kaq ishte borxhi më 31 mars. Krahasuar me fundin e vitit 2022, kjo nënkupton një rritje prej 1,6 për qind, ose rreth 39 miliardë euro më shumë.

Numërimi i borxheve në Gjermani Fotografi: Daniel Kalker/dpa/picture alliance

Vetëm borxhi i shtetit federal në tre muajt e parë të këtij viti është rritur me 2,4 për qind, në rreth 1.660 miliardë euro. Zyra Federale e Statistikave njoftoi se rritja e borxhit ishte kryesisht pasojë e "rritjes së nevojave për financim, si rezultat i krizës aktuale energjetike që lidhet edhe meagresionin e Rusisë kundër Ukrainës”.

Miliardat për energji dhe frenimin e çmimeve

Rreth 200 miliardë euro janë rezervuar për të ashtuquajturat frenimin e çmimit të gazit dhe mbështetjen financiare për furnizuesit e energjisë. Prandaj, rritja e borxhit është kryesisht rezultat i buxheteve shtesë të krijuara për këtë qëllim, të ashtuquajturat pronë e veçantë.

Në nëntor të vitit të kaluar u krijua Fondi i Stabilizimit Ekonomik të Energjisë. Ky fond special vetëm në tre muajt e parë të këtij viti çoi në një rritje të borxhit publik me 73 për qind - me 22 miliardë euro në një total prej 52 miliardë eurosh, njoftoi agjencia e lajmeve Reuters. Gjithashtu, borxhi për zbutjen e pasojave të pandemisë u rrit me 53 miliardë euro dhe u krijua një fond special me shpenzime prej 802 milionë euro për nevojat e Bundeswehr-it gjerman.

Në Bavari janë ulur më së shumti borxhet

Euro Fotografi: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

Kur bëhet fjalë për landet e Gjermanisë, ka pasur një rënie të lehtë të borxhit me 0,5 për qind në një total prej 604 miliardë eurosh. Bavaria uli më shumë borxhet e saj, me 16,8 për qind në rreth 32,45 milionë euro. Renania Veriore Vestfalia ka borxhin më të madh – por ky land ka dhe numrin më të madh të banorëve. Ky land ka pasur në këtë periudhë rreth 3 për qind borxhe më shumë se para një viti - me gjithsej 236 milionë euro.

Mesatarisht, kjo nënkupton një borxh prej 13.065 euro për kokë banori në Gjermani.

Ndërsa në komuna, për dallim prej landeve, borxhet janë rritur me 1,9 për qind në gjithsej143 miliardë euro.