Земля Гессен не будет выдавать украинцам "серые паспорта"

Мотивировать украинских мужчин призывного возраста возвращаться на родину во время войны отвечает интересам Украины, пояснили в министерстве труда и социальных дел Гессена.

Украинским мужчинам мобилизационного возраста, временно проживающим на территории федеральной земли Гессен, не будут выдавать проездной документ для поездок за границу (так называемый "серый паспорт"), который заменяет загранпаспорт в случае его отсутствия. Это следует из ответа министерства труда и социальных дел Гессена, предоставленного в четверг, 31 июля, на запрос депутатской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

"Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы", - ответили в министерстве. Это первый случай подобного решения в Германии.

В Гессене проживает около 20 тысяч потенциальных кандидатов на получение повестки

Согласно информации ведомства, в Гессене в настоящий момент проживает около 20 тысяч украинских мужчин мобилизационного возраста от - 18 до 60 лет. Как пояснили в министерстве труда и социальных дел земли в ответ на тот же запрос, "вербовать людей для участия в оборонной кампании против России и, таким образом, поощрять их к возвращению на родину - это соответствует интересам Украины".

Как указано на интернет-портале по предоставлению административных услуг Гессена, немецкие проездные документы, заменяющие загранпаспорта, разрешено выдавать гражданам других стран только в особых исключительных случаях, поскольку это нарушает паспортный суверенитет другой страны. Такой документ могут выдать, если лицо сумеет доказать, что у него нет паспорта или документа, который его заменяет, и он не имеет возможности его получить. Как правило, каждое подобное решение принимается в индивидуальном порядке.

Председатель ХСС намерен вернуть военнообязанных в Украину

Если блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), который сейчас находится в оппозиции, придет к власти в Германии, новое правительство страны отправит военнообязанных украинцев обратно на родину. Об этом заявил в опубликованном 11 июля интервью газете Münchner Merkur премьер-министр Баварии и председатель ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder). Правительство ФРГ, в состав которого войдут христианские партии, поможет Киеву вернуть мужчин, подлежащих военной службе, "если Украина попросит нас об этом", пообещал Зёдер. Уточнять, как именно это произойдет, он не стал.

Кроме того, Зёдер предлагает прекратить автоматические выплаты беженцам из Украины так называемых гражданских пособий (Bürgergeld), размер которых выше, чем сумма выплат просителям политического убежища. "Мы с самого начала были настроены скептично", - заявил глава христианских социалистов.

В последние месяцы в рядах ХДС/ХСС возникла дискуссия вокруг требования лишить украинских мужчин призывного возраста статуса защиты. Председатель молодежной организации блока Junge Union Йоханнес Винкель (Johannes Winkel) ранее заявил газете Die Welt, что военнообязанные украинцы "вообще не должны иметь права на убежище в Германии, так как должны защищать свою страну".