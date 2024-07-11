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Председатель ХСС намерен вернуть военнообязанных в Украину

Жан Рофе
11 июля 2024 г.

Если блок ХДС/ХСС возглавит правительство Германии, Берлин поможет Киеву вернуть в Украину мужчин призывного возраста, заявил лидер христианских социалистов Маркус Зёдер.

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Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер (фото из архива)
Маркус Зёдер (фото из архива)Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Если блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), который сейчас находится в оппозиции, придет к власти в Германии, новое правительство страны отправит военнообязанных украинцев обратно на родину. Об этом заявил в интервью газете Münchner Merkur, опубликованном в четверг, 11 июля, премьер-министр Баварии и председатель ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder).

Правительство ФРГ, в состав которого войдут христианские партии, поможет Киеву вернуть мужчин, подлежащих военной службе, "если Украина попросит нас об этом", пообещал Зёдер. Уточнять, как именно это произойдет, он не стал.

Кроме того, Зёдер предлагает прекратить автоматические выплаты беженцам из Украины так называемых гражданских пособий (Bürgergeld), размер которых выше, чем сумма выплат просителям политического убежища. "Мы с самого начала были настроены скептично", - заявил глава христианских социалистов.

В последние недели среди членов ХДС/ХСС возникла дискуссия вокруг требования лишить украинских мужчин призывного возраста статуса защиты. Председатель молодежной организации блока Junge Union Йоханнес Винкель (Johannes Winkel) ранее заявил газете Die Welt, что военнообязанные украинцы "вообще не должны иметь права на защиту в Германии, так как должны защищать свою страну".

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