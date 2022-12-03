"Зеленые" требуют конкретных шагов по приему бегущих из РФ

Во входящей в правящую коалицию партии напомнили, что правительство ФРГ обещало облегчить прием россиян, бегущих от мобилизации, но с тех пор не было сделано ничего конкретного.

Федеральное правительство должно четко разъяснить, как оно планирует облегчить предоставление в Германии убежища и прием россиян, скрывающихся от принудительной мобилизации и отказывающихся воевать в Украине, заявил председатель комитета бундестага по контролю за деятельностью спецслужб из партии "Союз-90"/"зеленые" Константин фон Ноц (Konstantin von Notz). Его слова приводит издание Merkur в субботу, 3 декабря.

Ноц напомнил, что после объявления в России мобилизации, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) и министр юстиции Марко Бушман (Marco Buschmann) пообещали, что россияне, выступающие против Путина и войны "приветствуются в Германии и найдут здесь защиту". "За этими словами должны последовать конкретные шаги", - заявил Ноц. Он призвал министров "еще раз как можно скорее разъяснить, как можно в сотрудничестве с европейскими партнерами быстро и прагматично помочь людям".

Германия, по его словам, как "сильная страна в Европе", должна внести свой вклад, "чтобы российские оппозиционеры, отказники от военной службы и дезертиры были приняты в европейских странах, чтобы защитить их от насильственной вербовки на войну, нарушающей международное право". На фоне разговоров о возможной второй волне мобилизации ситуация в России "угрожающая", подчеркнул Ноц, указав, что противникам Кремля и войны грозят тюремные сроки, а границы со странами ЕС зачастую уже закрыты.

Возможные препятствия для согласования конкретных шагов

Издание Merkur называет две возможные причины, почему правящей коалиции ФРГ не удается выступить с конкретными предложениями. Одна из них может заключаться в том, что найти решение на уровне ЕС оказалось сложно - из-за скептического настроя стран Балтии, где некоторые политики называют массовое бегство россиян "еще одним оружием Путина", которое может быть использовано для "дестабилизации" принимающих стран.

Другое возможно объяснение - потенциальные проблемы с безопасностью и истощение возможностей ФРГ по приему новых людей на фоне роста числа беженцев из Украины, пишет Merkur. Ввиду большого количества людей, бегущих из Украины, местные власти в Германии уже чувствуют себя перегруженными, отмечает издание.

В конце сентября официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что Еврокомиссия разрабатывает рекомендации для стран Евросоюза с критериями допуска на территорию ЕС россиян, бегущих от мобилизации, и потенциального предоставления им убежища.

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