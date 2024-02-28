Зеленский в Тиране заручился поддержкой балканских стран

На встрече с лидерами стран Юго-Восточной Европы принято заявление, в котором осуждается российская агрессия против Украины, являющаяся "самой большой угрозой европейской безопасности".

Президент Украины Владимир Зеленский заручился поддержкой стран Юго-Восточной Европы по вопросам реализации предложенной им "формулы мира". "Неспровоцированная военная агрессия России против Украины остается самой большой угрозой европейской безопасности и международному миру", - отметили в совместной декларации участники саммита балканских государств в Тиране в среду, 28 февраля.

Авторы заявления пообещали принять участие в мирном саммите в Швейцарии предстоящей весной, на котором будет осуждаться реализация предложенной Зеленским "формулы мира", предусматривающей полный вывод войск РФ со всей территории Украины, выплату репараций и суды над военными преступниками. Кроме того, подписавшие декларацию лидеры южно-европейских стран осудили планы РФ провести в марте президентские выборы, в том числе, на захваченных территориях Украины.

В числе подписавших - президент Сербии

Среди прочих заявление поддержал и президент Сербии Александар Вучич, считающийся одним из немногих союзников российского президента Владимира Путина в Европе. Кроме того, документ подписали президенты Косово, Молдовы и Северной Македонии, а также премьер-министры Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии и Румынии.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил лидеров балканских стран за военную поддержку последних двух лет, указав одновременно на возникшие трудности. ""Мы видим проблемы в поставках боеприпасов, которые влияют на ситуации на поле боя", - отметил он. По его словам, Киев заинтересован в проведении украино-балканского форума оборонной промышленности.

Украина и Албания углубят оборонное сотрудничество

Между тем после встречи с премьер-министром Албании Эди Рамой президент Украины заявил, что Киев и Тирана изучат возможности дальнейшего сотрудничества в оборонном секторе, в частности, в совместном производстве вооружений. "С первых дней полномасштабного вторжения Албания поддерживала Украину, нашу борьбу за свободу и территориальную целостность. В ходе встречи с премьер-министром страны Эди Рамой подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Албанией. Этот документ будет способствовать развитию нашего сотрудничества и укреплению позиций Украины в балканском регионе", - сообщил Зеленский в Telegram.

Член НАТО Албания решительно поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения, однако до сих пор не раскрывает информацию о военной помощи Киеву. Владимир Зеленский на протяжении прошедших недель обратился к целому ряду иностранных государств с просьбой о военной помощи его стране на фоне опасений сокращения поставок оружия Западом.

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