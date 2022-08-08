Зеленский: Запад должен закрыть границы для всех россиян

На 167-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 9 августа (время московское).

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Сентябрь и октябрь могут стать переломным периодом в войне, считает глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. "Украинское контрнаступление ожидается, но для этого нужно оружие немедленно, в большом количестве. Все ждут наступления, потому что его успех создал бы ситуацию, при которой можно было бы вести какие-то переговоры, мирные или хотя бы о прекращении огня. Ничего подобного пока не происходит. Все указывает на то, что следующие два месяца могут стать решающими", - заявил Солох в интервью изданию PolsatNews.

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Западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post. По его словам, все ранее введенные санкции против России являются слабыми по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

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Один из десяти бойцов украинской диверсионно-штурмовой группы "Медведи SS", взятых в плен на "Азовстали", умер в СИЗО самопровозглашенной "ДНР", сообщило агентство ТАСС. По словам источника агентства, причиной смерти заключенного, стали осложнения хронических заболеваний из-за наркозависимости.

Латвия вновь получает газ из России

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Латвия снова получает газ из России - сообщает РБК со ссылкой на данные латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. Как сообщается, газ из РФ поступает в странучерез находящуюся в Эстонии газоизмерительную станцию "Лухамаа".

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В США выдали ордер на изъятие самолета Airbus A319-100, принадлежащего, как заявляет американский Минюст, депутату-единороссу Андрею Скочу. Скоч находится под американскими санкциями с 2018 года в связи с вероятным нарушением закона о борьбе с отмыванием денег. Весной 2022 года санкции против него были расширены. Состояние депутата и его семьи Forbes в 2022 году тоценил в 4,7 млрд долларов.

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Бывший редактор "Первого канала" Марина Овсянникова оштрафована Черемушкинским судом Москвы на 40 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ. Ранее за аналогичное правонарушение на нее был наложен штраф в 50 тыс. руб. После двух административных наказаний против Овсянниковой может быть возбуждено уголовное дело.

Пентагон: в Украине убиты или ранены до 80 тысяч россиян

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По оценкам министерства обороны США, в войне России против Украины РФ потеряла убитыми или ранеными от 70 до 80 тысяч человек. По словам высокопоставленного представителя Пентагона Колина Каля, российская армия понесла колоссальные потери, потому что Вооруженные силы Украины хорошо функционируют и получают большую поддержкуот западных стран. Каль охарактеризовал развязанную Россией войну как "самый интенсивный конфликт в Европе с применением конвенционального оружия со времен Второй мировой войны". Актуальной информации от официальных органов РФ о количестве погибших в Украине россиян нет.

В настоящее время Каль видит преимущество на стороне украинцев. С его точки зрения, ВСУ превосходят россиян в плане боевого духа и готовности сражаться. Для украинцев "на карту поставлено очень многое. Они борются за выживание своей страны", сказал представитель Пентагона. По его мнению, президент РФ Владимир Путин не достиг ни одной из своих целей в Украине. "Его главной целью было захватить всю страну, добиться смены власти в Киеве и уничтожить Украину как независимую, суверенную и демократическую нацию. Ничего этого не произошло", - подчеркнул Каль.

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"После российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а страна-агрессор должна быть наказана за преступления", - подчеркнул в своем новом обращении президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, "только очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего захваченного и его международно-правовая ответственность" за содеянное могут предотвратить новую войну. "Защищая нашу страну, мы автоматически защищаем всех, кому уже угрожало государство-террорист", - подчеркнул Зеленский.

Хроника событий 8 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 августа 00.00 - 13.59 >>>

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