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Зеленский в ГА ООН: Путин планирует удары по АЭС Украины

Ольга Лебедева
25 сентября 2024 г.

Выступая перед Генассамблеей ООН, президент Украины призвал придерживаться в мирном урегулировании предложенной Киевом "формулы мира". Альтернативные варианты лишь затянут войну, добавил он.

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Ukraine Presidency via Bestimage/IMAGO

Россия планирует атаки в отношении украинских ядерных объектов, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке. Украинская разведка сообщила о планах российского президента Владимира Путина ударить по украинским АЭС и инфраструктуре с целью их отключения от энергосистемы, сообщил он в среду, 25 сентября.

"Любой удар ракетой или беспилотником, любой критический инцидент в энергетической системе может привести к ядерной катастрофе, предупредил украинский президент. "Такой день не должен наступить никогда. Москве необходимо это понять, и отчасти это зависит от вашей решимости оказать давление на агрессора", - заявил он.

Он обратился к партнерам своей страны с просьбой о дальнейшей поддержке. Поддержка Украины, обороняющейся от российского вторжения, должна оставаться главным приоритетом, подчеркнул он.

"Украина не согласится с навязанной сделкой"

Одновременно Зеленский призвал придерживаться в мирном урегулировании в Украине разработанной Киевом формулы мира. Он усомнился в "истинных интересах" ряда стран, в том числе, Китая и Бразилии, настаивающих на мирных переговорах с Россией.

Альтернативные планы по прекращению войны в Украине лишь предоставляют Путину "политическое пространство для продолжения войны", подчеркнул Зеленский. Украина никогда не согласится с навязанной ей сделкой, добавил он.

Зеленский: война может быть закончена в 2025 году

Ранее Зеленский выразил уверенность, что война РФ против его страны может быть завершена уже в 2025 году. "Решительные действия в настоящее время могут ускорить прекращение российской агрессии против Украины в следующем году. Наш план победы поспособствует тому, чтобы практически принудить Россию к миру", - написал он в своем микроблоге на платформе X по итогам встречи с представителями обеих палат американского конгресса в Нью-Йорке вечером 23 сентября.

По информации британской газеты The Times, "план победы" Зеленского содержит требования о предоставлении Украине западных гарантий безопасности, аналогичных тем, которые положены членам НАТО, и призывы к выделению для Киева новых пакетов военной и финансовой помощи.

Между тем, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не планирует на текущей неделе встречаться с Зеленским, пишет AP со ссылкой на источник в штабе Трампа. Собеседник агентства указал, что такая встреча не была запланирована, хотя об этом заявляли представители Киева.

 

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