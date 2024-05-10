Зеленский уволил начальника Управления госохраны Украины

Увольнение произошло спустя два дня после раскрытия СБУ планов покушения на президента Украины завербованными российскими агентами. Причины такого решения не уточняются.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны (УГО) Сергея Рудя после предотвращения российских планов покушения на убийство главы страны. Об этом сообщили вечером в четверг, 9 мая, несколько украинских СМИ со ссылкой на соответствующий указ президента. Причина увольнения не была названа.

47-летний Сергей Рудь с ноября 2019 года занимал должность главы УГО - ведомства, которое занимается охраной должностных лиц и подчиняется непосредственно президенту. До этого Рудь занимал различные должности в департаментах личной охраны и работы с личным составом того же ведомства, работал в Институте УГО Киевского национального университета.

СБУ заявила о предотвращении покушения на Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) 7 мая заявила о разоблачении сети агентов пятой службы ФСБ РФ, готовившей покушение на президента Украины. "Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства страны", - говорится в сообщении украинской спецслужбы.

Как утверждается, в состав группы, деятельность которой курировалась ФСБ из Москвы, входили два полковника УГО. Оба подозреваемых задержаны.

По утверждению СБУ, одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять Зеленского в заложники, а впоследствии его убить. Кроме того, утверждают в ведомстве, ФСБ планировала убийства председателя СБУ Василия Малюка, начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников.

СБУ озвучила планы злоумышленников

По информации украинской спецслужбы, план заключался в следующем: первоначально завербованный агент должен был наблюдать за передвижениями охраняемого лица и сообщать о них ФСБ. По зданию, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар, а затем атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения. После этого россияне планировали нанести удар еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов применения дрона.

Имена задержанных полковников Управления госохраны не раскрываются. При этом издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в спецслужбах называет имя одного из задержанных. По информации издания, это Андрей Гук, он возглавлял один из департаментов Управления госохраны.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на Зеленского и других представителей украинского правительства, по данным Киева, уже было совершено несколько покушений.