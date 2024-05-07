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СБУ заявила о предотвращении покушения на Зеленского

Лиза Ламбрехт
7 мая 2024 г.

По утверждению СБУ, пятая служба ФСБ готовила убийство Зеленского, Буданова и других высокопоставленных чиновников. Задержаны два полковника Управления госохраны Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский
Владимир ЗеленскийФото: Ukraine Presidency/picture alliance/ZUMAPRESS

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении сети агентов пятой службы ФСБ РФ, готовившей покушение на президента Украины Владимира Зеленского. "Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства страны", - говорится в сообщении украинской спецслужбы, опубликованном во вторник, 7 мая.

Как утверждается, в состав группы, деятельность которой курировалась ФСБ из Москвы, входили два полковника Управления государственной охраны Украины (УГО) - это ведомство занимается охраной должностных лиц и подчиняется непосредственно президенту. Оба подозреваемых задержаны.

По утверждению СБУ, одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять Зеленского в заложники, а впоследствии его убить. Кроме того, утверждают в ведомстве, ФСБ планировала убийства председателя СБУ Василия Малюка, начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников.

По информации украинской спецслужбы, план заключался в следующем: первоначально завербованный агент должен был наблюдать за передвижениями охраняемого лица и сообщать о них ФСБ. По координатам здания, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем планировалось атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения. После этого россияне планировали нанести удар еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов применения дрона.

Имена задержанных полковников Управления госохраны не раскрываются. При этом РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах называет имя одного из задержанных. По информации издания, это Андрей Гук, он возглавлял один из департаментов Управления госохраны.

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