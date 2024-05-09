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Зеленского и Порошенко убрали с сайта розыска МВД

Алексей Волошинов
9 мая 2024 г.

Карточки розыска двух президентов Украины пропали с сайта МВД России. Впервые журналисты заметили их там 4 мая.

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Gints Ivuskans/AFP

МВД России удалило со своего сайта карточки розыска президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главы государства Петра Порошенко. На это в четверг, 9 мая, обратили внимание журналисты издания "Медиазона".

Как пишет издание, 4 мая объявления о розыске двух президентов Украины на сайте МВД РФ случайно нашли сотрудники агентства РИА "Новости". Сообщается, что их объявила в розыск дежурная часть МВД России в оккупированной Донецкой области. Произошло это не позднее 22 февраля.

В розыск в России объявлена премьер-министр Эстонии

Как выяснила "Медиазона" в феврале 2024 года, в базе розыска МВД находятся несколько десятков западных чиновников и политических деятелей. В их числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, судьи Международного уголовного суда (МУС), американский сенатор Линдси Грэм, министр юстиции Латвии Либиня-Эгнере Инесе и многие другие.

 

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