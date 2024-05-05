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Зеленский: У Бога на плече - шеврон с украинским флагом

Евгений Жуков
5 мая 2024 г.

По мнению Владимира Зеленского, Бог защищает Украину руками ее воинов. Украинский президент записал видеообращение с поздравлением соотечественников с Пасхой в киевском Софийском соборе.

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Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю Пасхи в Софийском соборе Киева
Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю Пасхи в Софийском соборе КиеваФото: president.gov.ua

Поздравляя соотечественников с православной Пасхой, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Бог защищает нас руками наших воинов". "Именно так мы видим покровительство небесных сил, воплощенное в Силах безопасности и обороны Украины", - сказал он в видеообращении, опубликованном в воскресенье, 5 мая.

Говоря о России, украинский лидер заявил, что "бывший сосед" Украины, "который постоянно набивался в братья", стал для украинцев "далек навеки". "Он нарушил все заповеди, потребовал наш дом, пришел нас убивать. Мир видит это. Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече - шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть", - выразил уверенность Владимир Зеленский.

Зеленский: Украинцы становятся на колени только в молитве

В своем видеообращении Зеленский также рассказал о выставке икон на ящиках от боеприпасов, проходящей в Софийском соборе Киева. По его словам, эти работы несут глубокий смысл и являются "символами больших испытаний и большой силы, помогающей нам их преодолевать". "На этих иконах - имена героев, отдавших жизнь, чтобы нас защитить. Которые показали: украинцы становятся на колени только в молитве. И никогда - перед захватчиками и оккупантами", - президент Украины.

Между тем глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл во время пасхальной службы в московском храме Христа Спасителя призвал молиться о содатах вторгшейся в Украину российской армии, заявив, что она защищает "священные пределы" России, передает ТАСС.

На ночном пасхальном богослужении присутствовали президент России Владимир Путин и мэр российской столицы Сергей Собянин, которые поздравили москвичей и россиян с праздником.

Шольц заверил украинцев в поддержке

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнул, что в день православной Пасхи думает в первую очередь "о многих православных христианах в Украине, которые не могут встретить этот праздник в кругу семьи и в мире". "Ясно одно: мы поддерживаем Украину - так долго, как это необходимо", - написал он в соцсети X.

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