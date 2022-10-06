Новые пуанты напоминают Анне о том, как она покидала свою родину, и о том, что пришлось оставить в Украине. Убегая от войны после вторжения России 24 февраля 2022 года, балерина должна была собраться за три часа. "Когда я уезжала из Киева, я даже не рассчитывала на то, что когда-то снова буду стоять на сцене", - говорит Анна.