Украинская прима-балерина репетирует "Лебединое озеро"
Прима-балерина Национальной оперы Украины Анна Муромцева из-за войны была вынуждена покинуть Украину. В Будапеште она репетирует "Лебединое озеро" с российским танцором Борисом Журиловым.
Анна Муромцева, бывшая первая солистка Национальной оперы Украины, репетирует "Лебединое озеро" с российским танцором Борисом Журиловым, который еще в прошлом году выступал в Московском академическом театре Станиславского и Немировича-Данченко. Анна исполняет партии Одетты и Одиллии. "Я счастлива снова стоять на сцене после года перерыва", - говорит прима-балерина в интервью Reuters.
Новые пуанты напоминают Анне о том, как она покидала свою родину, и о том, что пришлось оставить в Украине. Убегая от войны после вторжения России 24 февраля 2022 года, балерина должна была собраться за три часа. "Когда я уезжала из Киева, я даже не рассчитывала на то, что когда-то снова буду стоять на сцене", - говорит Анна.
Анна Муромцева сейчас репетирует в Венгерском государственном оперном театре. После того, как ей пришлось покинуть Украину, сначала она жила у друзей в Бельгии. После Анна стала приглашенной артисткой в дрезденской Опере Земпера. Анна говрит: "Когда я стою у балетного станка, вся моя концентрация отдана работе. И в этот момент кажется, что ничего не произошло".
У балерины из Киева - большой международный опыт. Она гастролировала в Японии, Китае, Канаде, Италии, Эстонии, Германии. "Сейчас мне кажется, что мне нужно что-то доказывать заново. Нужна большая гибкость, не только физическая, но и ментальная", - говорит балерина о своей работе в Будапеште.
Изнурительные тренировки помогают пережить психологическую травму, которую нанесла война. Анна готовится к своему выступлению. На него должна приехать и ее мама в конце марта, чтобы посмотреть на дочь в балете Петра Чайковского "Лебединое озеро". "Для меня это очень важно, так как мама и дедушка всегда были самой большой поддержкой для меня", - говорит Анна.
Украинская балерина подписала контракт с оперой в Будапеште еще на год, но она не теряет надежды, что скоро вернется в свой родной Киев: "Я жду того дня, когда смогу снова выйти на сцену в Киеве".
В Будапеште Анна нашла новых друзей, но она часто думает о своем коллективе на родине. Работа помогает ей отвлечься: "Мы называем теперь это "War-Life-Balance", а не "Work-Life-Balance". Было очень тяжело, теперь стало чуть легче".
Уже прошел год после того, как Анна оставила сцену Национальной оперы Украины. Она не знает, когда сможет вернуться в Киев. На медальоне выгравирована символика Украины. Родина - всегда рядом.