Канцлер ФРГ на Пасху призвал к дальнейшей поддержке Украины

Олаф Шольц в пасхальном обращении напомнил о недопустимости изменений границ государств с помощью силы и указал на необходимость инвестировать в безопасность Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ночь на субботу, 30 марта, опубликовал в своем подкасте Kanzler Kompakt пасхальное обращение. В нем глава правительства еще раз призвал и дальше поддерживать Украину ради достижения справедливого мира.

"Мир без свободы означает угнетение. Не бывает мира без справедливости. Вот почему мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир - столько, сколько необходимо", - сказал канцлер. Обращаясь к немцам, он подчеркнул, что поддержка Украины "важна также для нас, для нашей безопасности".

Шольц напомнил, что мир в Европе на протяжении многих десятилетий поддерживался благодаря соблюдению центрального принципа: границы государств нельзя менять с помощью силы. Президент РФ Владимир Путин нарушил этот принцип, отметил канцлер: "Однако в наших силах его восстановить - поддерживая Украину решительно и осмотрительно".

Шольц: Нужны инвестиции в безопасность ФРГ

Немецкий канцлер в пасхальной речи также отметил необходимость инвестистировать в безопасность Германии и сохранять единство страны, не позволяя разобщать ее жителей. "Тем более, что нас объединяет одно убеждение: закон должен возобладать над насилием", - подчеркнул Шольц. Это необходимое условие мира, особенно в такие дни, как сейчас, отметил он.

Глава правительства ФРГ закончил свое видеообращение пожеланием счастливых праздников "даже в это трудное время".

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