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Зеленский сообщил об успехах Украины в ракетостроении

Александр Дельфинов
10 апреля 2024 г.

В Украине начато серийное производство и разрабатываются новые образцы ракет, заявил Владимир Зеленский. Он также поблагодарил Швейцарию за организацию саммита мира.

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Presidential Office of Ukraine | CC BY-NC-ND 4.0

Украина добилась прогресса в производстве ракет для защиты от российской агрессии, сообщил президент страны Владимир Зеленский в традиционном видеообращении к согражданам вечером в среду, 10 апреля. "Серийное производство, новые образцы ракет. Детали не публичные, но у нашей "оборонки" есть нужные результаты", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, теперь главное, чтобы "армия реализовала эти результаты" и военные смогли преобразовать их в успехи на поле боя. Президент Украины призвал продолжать борьбу против российских атак на украинские города с воздуха и медленного продвижения войск агрессора на земле, отметив, что Киев укрепляет свой военный потенциал.

Саммит мира по Украине в Швейцарии

Одновременно Владимир Зеленский поблагодарил президента Швейцарии Виолу Амхерд за организацию саммита мира по Украине, намеченного на 15-16 июня, и пообещал представить там проект "справедливого окончания войны". Накануне он заявил по видеосвязи на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке, что открыт для мирных инициатив других стран, но отверг возможность компромисса с Россией.

Ранее в тот же день в Берне заявили, что мирный саммит высокого уровня по урегулированию военного конфликта в Украине пройдет в Швейцарии и будет нацелен на создание конкретной дорожной карты участия России в мирном процессе. Представителей Москвы не будет на этом саммите, так как, по словам Владимира Зеленского, "необходимо, чтобы они ничего не заблокировали" В свою очередь посольство России в Швейцарии заявило, что российская сторона "даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие его не примет". В то же время известно, что Украина пригласила на эту встречу председателя КНР Си Цзиньпина.

До сих пор Киев настаивал на полном выводе войск РФ с территории Украины как предварительном условии для начала переговоров о мире. Москва при этом претендует на удержание как минимум тех украинских областей, которые уже оккупированы, напоминает агентство dpa.

Глобальный саммит мира в Швейцарии состоится в формате, аналогичном четырем предыдущим конференциям по мирному урегулированию в Украине, которые прошли в 2023 году в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а также 14 января 2024 года - в Давосе.

 

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