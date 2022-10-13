Зеленский: РФ использует мобилизованных как пушечное мясо

На 233-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 14 октября (время московское).

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Россия перебросила к границе с Норвегией бомбардировщики, способные нести ядерный заряд, утверждает норвежский проект Faktisk.no, ссылаясь на спутниковые снимки американской компании Planet Labs. По его данным, 7 октября на авиабазе Оленья на Кольском полуострове были зафиксированы семь самолетов типа Ту-160 Blackjack и четыре Ту-95 Bear-H. Обычно они дислоцируются на авиабазе Энгельс в 720 км к юго-востоку от Москвы, отмечается в публикации. Основываясь на анализе спутниковых снимков, авторы приходят к выводу, что присутствие стратегических бомбардировщиков на Кольском полуострове носит долгосрочный характер.

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Российское командование рассчитывает, что мобилизованные россияне смогут "выжить на войне хотя бы несколько недель", после чего на фронт доставят новых, считает президент Украины Владимир Зеленский. "Но за это время такое использование российскими генералами своих людей как пушечного мяса позволяет создать дополнительное давление на наших защитников. Это ощутимое давление", - сказал Зеленский в вечернем обращении в четверг, 13 октября.

Одновременно он поблагодарил украинских военнослужащих за выдержку. "Благодарен и партнерам, которые понимают, что в таких условиях мы нуждаемся в увеличении оборонной помощи", - добавил президент Украины.

Хроника событий 13 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 октября 00.00 - 13.59 >>>

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