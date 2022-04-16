 Зеленский: Путин может применить тактическое ядерное оружие | Новости из Германии об Украине | DW | 16.04.2022

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Украина

Зеленский: Путин может применить тактическое ядерное оружие

По мнению украинского лидера, президент РФ может прибегнуть в Украине к ядерному или химическому оружию. Зеленский также сообщил о гибели в войне с РФ до 3000 украинских военнослужащих.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский (фото из архива)

Страны мира должны быть готовы к тому, что президент России Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие в войне против Украины. Соответствующее предположение озвучил украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 15 апреля, в интервью CNN.

Путин может прибегнуть к ядерному или химическому оружию, потому что для него не важны жизни украинских граждан, уверен Зеленский.

"Не только я - весь мир, все страны должны быть обеспокоены, потому что это может быть" недостоверной информацией, а "может быть и правдой", - отметил Зеленский по-английски.

"Химическое оружие... Они могут это сделать (применить его. - Ред.), для них жизнь людей - ничто", - предположил украинский лидер. "Мы должны думать, не бояться, не бояться, но быть готовыми. Однако это вопрос не к Украине, не только к Украине, а ко всему миру, я полагаю", - добавил он.

Зеленский - о гибели крейсера "Москва"

Президент Украины прокомментировал и гибель крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота РФ, однако при этом был осторожен в выражениях. "Мы знаем, что его больше нет. Это - мощное оружие против нашей страны, поэтому то, что он затонул, не является для нас трагедией", - подчеркнул глава украинского государства. "Чем меньше оружия у Российской Федерации, напавшей на нашу страну, тем лучше для нас. Тем меньше у них возможностей. Это важно", - добавил он.

Потери среди украинских военнослужащих

Зеленский отметил, что, по оценкам украинских официальных лиц, в ходе войны погибло от 2500 до 3000 украинских военнослужащих, еще около 10 000 получили ранения, и "трудно сказать, сколько из них выживут".

По версии украинского президента, потери российских военных составляют 19 000-20 000. На 25 марта погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 получили ранения, утверждал ранее первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

По словам Владимира Зеленского, число жертв среди мирного населения оценить еще сложнее.

Глава ЦРУ: Нельзя легкомысленно относиться к угрозе

Ранее официальные лица в США предупредили, что Путин - если будет поставлен в безвыходную ситуацию - может прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия в Украине. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и экс-посол США в России Уильям Бернс заявил 14 апреля, что его ведомство "очень внимательно" относится к этой возможности, подчеркнув, однако, что США пока не видели никаких признаков того, что Россия готовится предпринять подобный шаг.

"С учетом потенциального отчаяния президента Путина и российского руководства, с учетом неудач, с которыми они столкнулись в военном отношении, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное применение тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой  мощности", - отметил Бернс,выступая в Технологическом институте Джорджии.

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    Автор: Клаудиа Ден


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