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Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Valentyn Ogirenk/REUTERS
КонфликтыУкраина

Зеленский: Путин хочет использовать Рождество как прикрытие

Даниил Сотников
9 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 января.

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На 317-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий пятницы, 6 января (время московское).

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"Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой", - так отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на поручение президента России Владимира Путина министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования православного Рождества. 

В традиционном вечернем видеообращении Зеленский напомнил об украинской "формуле мира", представленной 15 ноября. "Один из ее пунктов предусматривает выведение российских оккупационных войск с территории нашей страны. Это гарантированный и надежный способ прекратить огонь", - сказал апрезидент Украины. 

"Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день пока ваши солдаты на нашей земле. И война закончится тогда, когда ваши солдаты или уйдет или мы их выгоним", - обратился Зеленский к россиянам. 

Хроника событий 5 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 января 00.00 - 13.59 >>>

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