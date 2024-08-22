Зеленский продлил санкции против Шария, Гужвы и Пушилина

Президент Украины утвердил решение СНБО о продлении на 10 лет санкций в отношении блогера Анатолия Шария, главного редактора сайта "Страна.UA" Игоря Гужвы и главы "ДНР" Дениса Пушилина.

Президент Украины Владимир Зеленский продлил на 10 лет санкции в отношении подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария, главного редактора сайта "Страна.UA" Игоря Гужвы, так называемого главы "ДНР" Дениса Пушилина и ряда других лиц и российских СМИ. Вечером в среду, 21 августа, Зеленский подписал указ, вводящий в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

В черном списке в числе прочих также числятся жена Анатолия Шария Ольга Шарий (Бондаренко), ООО "Шарий.Нет", Фонд изучения исторической перспективы, АО "Бизнес Ньюс Медиа", ООО "Ласмак", ООО "Маджери", ООО "Смарт Медиасеть", ООО "Версия", ООО "АННА-Ньюс" и ООО "ЭРА-Медиа".

Лишение лицензий и блокировка страниц

Санкции предусматривают аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и блокировку доступа к связанным с фигурантами списка интернет-ресурсам и их страницам в соцсетях.

Кабинету министров Украины, Службе безопасности Украины (СБУ) и Национальному банку поручено обеспечивать реализацию и мониторинг эффективности санкций. МИД Украины должен проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении данных санкций и поднять вопрос о введении зарубежными странами аналогичных ограничительных мер, указывается далее. Решение принято в соответствии с законом "О санкциях".

Санкции в отношении Анатолия Шария, Игоря Гужвы и его жены, а также ряда других связанных с ними физических и юридических лиц Зеленский ввел 21 августа 2021 года.