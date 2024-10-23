Зеленский поблагодарил G7 за многомиллиардную помощь Украине

Решение США предоставить 20 млрд долларов в рамках кредита G7 поддержит Украину, заявил Владимир Зеленский, призвав реализовать поддержку уже в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США и другие страны "большой семерки" (G7) за многомиллиардный кредит на финансовую и военную помощь Украине. "Америка приняла решение предоставить 20 млрд долларов. Это средства, обеспеченные замороженными российскими активами", - сообщил Зеленский в вечернем видеообращении во вторник, 23 октября.

По его словам, этот вклад Вашингтона, который является частью кредита G7 на общую сумму в 50 млрд долларов, необходим для защиты и устойчивости Украины. "Это то, что действительно поддержит нас. И важно реализовать это уже в этом году", - сказал глава украинского государства.

Свое традиционное вечернее обращение Зеленский записал в футболке с надписью Make Russia small again ("Сделаем Россию снова маленькой"). Фраза является аллюзией на слоган предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа Make America great again ("Сделаем Америку снова великой").

Кредит G7 для Украины на 50 млрд долларов

Ранее в тот же день президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты окончательно утвердили кредит Украине в размере 20 млрд долларов под залог прибыли от замороженных российских активов. Оставшиеся 30 млрд долларов в виде займов поступят от других партнеров по G7 - Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии. Ожидается, что средства начнут поступать в Украину к концу 2024 года.

"Эти займы поддержат народ Украины, который защищает и восстанавливает свою страну. И наши действия ясно дают понять: тираны понесут ответственность за причиненный ими ущерб, - говорится в заявлении Байдена. - Россия не победит в этом конфликте. Победит народ Украины. Это еще одно напоминание Владимиру Путину о том, что мир сплотился вокруг Украины и что Соединенные Штаты и наши партнеры по G7 будут продолжать поддерживать ее на каждом шагу".