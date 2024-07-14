Зеленский поблагодарил партнеров Украины за помощь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам своего визита в США ожидает выделения новой помощи Киеву. В частности, отметил он в обращении, опубликованном в его соцсетях в воскресенье, 14 июля, "принимаются решения по новым системам Patriot и десяткам других систем ПВО".

Зеленский поблагодарил страны, которые продолжают помогать Киеву в отражении российской агрессии, и напомнил о новых соглашениях о безопасности, подписанных Украиной с Польшей, Люксембургом и Румынией. Кроме того, он анонсировал новые подобные соглашения с Чехией, Словенией и Ирландией.

Глава украинского государства положительно оценил и Договор по Украине, который был подписан на прошедшем в Вашингтоне саммите НАТО. "Это все о вооружении для наших солдат, о работе оборонных предприятий в Украине и с Украиной, о поддержке нашего восстановления", - сказал он.

Наконец, Зеленский рассказал, что в ходе визита в США встретился с местными губернаторами, в связи с чем теперь собирается провести встречи с украинскими главами регионов, чтобы наладить сотрудничество также на уровне местных властей. "Здравоохранение, приюты, оборонная промышленность и т. д. Соединенные Штаты готовы помочь на всех этих уровнях", - подытожил Зеленский.

Президент Украины также еще раз прокомментировал покушение на Дональда Трампа. Он назвал его "чудовищным преступлением", которое "можно только осудить" и сказал, что оно показывает, "насколько серьезны сейчас глобальные вызовы для демократии". "Насилие в любой форме и в любом месте никогда не должно победить. Я уверен, что Америка справится с этим вызовом. Я желаю господину Трампу скорейшего выздоровления. Сил и поддержки всем, кого это коснулось. Пусть все злые намерения потерпят неудачу", - сказал Зеленский.

Новый Договор по Украине

24 страны, а также ЕС 11 июля объявили о заключении Договора по Украине (Ukraine Compact). Как поясняется на сайте Еврокомиссии, его цель - координация и ускорение коллективных усилий по удовлетворению всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности.

"Этим договором мы заявляем о наших неизменных намерениях и обязательствах по обеспечению того, чтобы Украина могла успешно защищать свою свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность сегодня и сдерживать акты агрессии в будущем", - подчеркивают подписавшиеся страны, среди которых - Германия, Франция, Испания и ряд других государств ЕС, а также Япония, Канада и США.

Подписанты договора среди прочего взяли на себя обязательство в случае нового вторжения России в Украину оперативно созвать совещание "на самом высоком уровне", чтобы определить шаги по поддержке Киева в реализации его права на самооборону. Они могут включать в себя "предоставление оперативной и устойчивой помощи в сфере безопасности", а также "наложение экономических и других издержек на Россию".