  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Зеленский поблагодарил партнеров Украины за помощь

Алексей Волошинов
14 июля 2024 г.

Президент Украины подвел итоги своей поездки в США. Он поблагодарил партнеров за помощь Киеву и анонсировал новые меры поддержки.

https://p.dw.com/p/4iGhV
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне системы ПВО Patiot (фото из архива)
Владимир Зеленский на фоне системы ПВО Patiot (фото из архива)Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам своего визита в США ожидает выделения новой помощи Киеву. В частности, отметил он в обращении, опубликованном в его соцсетях в воскресенье, 14 июля, "принимаются решения по новым системам Patriot и десяткам других систем ПВО".

Зеленский поблагодарил страны, которые продолжают помогать Киеву в отражении российской агрессии, и напомнил о новых соглашениях о безопасности, подписанных Украиной с Польшей, Люксембургом и Румынией. Кроме того, он анонсировал новые подобные соглашения с Чехией, Словенией и Ирландией.

Глава украинского государства положительно оценил и Договор по Украине, который был подписан на прошедшем в Вашингтоне саммите НАТО. "Это все о вооружении для наших солдат, о работе оборонных предприятий в Украине и с Украиной, о поддержке нашего восстановления", - сказал он.

Наконец, Зеленский рассказал, что в ходе визита в США встретился с местными губернаторами, в связи с чем теперь собирается провести встречи с украинскими главами регионов, чтобы наладить сотрудничество также на уровне местных властей. "Здравоохранение, приюты, оборонная промышленность и т. д. Соединенные Штаты готовы помочь на всех этих уровнях", - подытожил Зеленский.

Президент Украины также еще раз прокомментировал покушение на Дональда Трампа. Он назвал его "чудовищным преступлением", которое "можно только осудить" и сказал, что оно показывает, "насколько серьезны сейчас глобальные вызовы для демократии". "Насилие в любой форме и в любом месте никогда не должно победить. Я уверен, что Америка справится с этим вызовом. Я желаю господину Трампу скорейшего выздоровления. Сил и поддержки всем, кого это коснулось. Пусть все злые намерения потерпят неудачу", - сказал Зеленский.

Новый Договор по Украине

24 страны, а также ЕС 11 июля объявили о заключении Договора по Украине (Ukraine Compact). Как поясняется на сайте Еврокомиссии, его цель - координация и ускорение коллективных усилий по удовлетворению всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности.

"Этим договором мы заявляем о наших неизменных намерениях и обязательствах по обеспечению того, чтобы Украина могла успешно защищать свою свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность сегодня и сдерживать акты агрессии в будущем",  - подчеркивают подписавшиеся страны, среди которых - Германия, Франция, Испания и ряд других государств ЕС, а также Япония, Канада и США.

Подписанты договора среди прочего взяли на себя обязательство в случае нового вторжения России в Украину оперативно созвать совещание "на самом высоком уровне", чтобы определить шаги по поддержке Киева в реализации его права на самооборону. Они могут включать в себя "предоставление оперативной и устойчивой помощи в сфере безопасности", а также "наложение экономических и других издержек на Россию".

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Трамвай в Харькове, июнь, 2024 года

Харьков. Улицы прифронтового города

Харьков. Улицы прифронтового города

С первых дней масштабного вторжения России в Украину Харьков подвергается обстрелам. Вот каким увидел город в июне 2024 года корреспондент DW (фотогалерея).
Конфликты1 июля 2024 г.10 фото
external

Услышит ли мир призыв нобелевских лауреатов к перемирию в Украине и секторе Газа.

Услышит ли мир призыв нобелевских лауреатов к перемирию в Украине и секторе Газа.

Десятки лауреатов Нобелевской премии мира обратились с открытым письмом к международным организациям, главам мировых конфессий и политикам с призывом немедленно прекратить огонь в Украине и секторе Газа. Прислушаются ли к этим призывам те, кто принимает решения о дальнейшем ходе боевых действий – смотрите в нашем выпуске.
13 июля 2024 г.28:10 мин.
Владимир Зеленский и Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне, 11 июля 2024 года

Чего ждали, то получили? Реакции в Украине на итоги саммита НАТО

Чего ждали, то получили? Реакции в Украине на итоги саммита НАТО

В Вашингтоне завершился юбилейный саммит НАТО. Украина так и не получила на нем приглашения к членству, но необратимость процесса ее вступления в альянс была зафиксирована. Как восприняли результаты саммита в Киеве?
Конфликты12 июля 2024 г.
Показать еще