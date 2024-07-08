Польша и Украина подписали соглашение по безопасности

Киев и Варшава также договорились о создании в Польше "Украинского легиона" для подготовки личного состава ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник, 8 июля, подписали соглашение по безопасности между Варшавой и Киевом. Этот документ является дополнением к совместной декларации о поддержке Украины, принятой странами "Большой семерки" в Вильнюсе в июле прошлого года, подчеркнули в Киеве. Он подразумевает взаимодействие в сфере обороны и безопасности сроком на 10 лет, следует из опубликованного текста.

Стороны договорились о развитии сотрудничества, в том числе в оборонной промышленности, о размещении производств польских оборонных компаний в Украине и изучении дополнительных возможностей для совместного оборонного производства.

Как подчеркнули в офисе Зеленского, впервые подобное двухстороннее сотрудничество с другими странами предусматривает возможность перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши.

Другие блоки соглашения касаются экономического обновления и восстановления Украины, пограничной инфраструктуры, развития транзитного потенциала, а также различных аспектов политического сотрудничества, рассказали в администрации украинского президента.

В Польше появится "Украинский легион"

Киев и Варшава также договорились создать на территории Польши "Украинский легион" для подготовки личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Присоединиться к этому легиону смогут граждане Украины, находящиеся в Польше и других странах.

"Мы зафиксировали в нашем с Польшей соглашении о безопасности формирование и подготовку украинского легиона - нового добровольческого военного подразделения. У нас есть очень позитивный опыт украино-польско-литовской бригады. И именно на основе такого опыта мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве и других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины", - объяснил Владимир Зеленский.