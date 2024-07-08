  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
КонфликтыЕвропа

Польша и Украина подписали соглашение по безопасности

Даниил Сотников
8 июля 2024 г.

Киев и Варшава также договорились о создании в Польше "Украинского легиона" для подготовки личного состава ВСУ.

https://p.dw.com/p/4i1EC
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: EPA/MICHAEL BUHOLZER

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник, 8 июля, подписали соглашение по безопасности между Варшавой и Киевом. Этот документ является дополнением к совместной декларации о поддержке Украины, принятой странами "Большой семерки" в Вильнюсе в июле прошлого года, подчеркнули в Киеве. Он подразумевает взаимодействие в сфере обороны и безопасности сроком на 10 лет, следует из опубликованного текста.

Стороны договорились о развитии сотрудничества, в том числе в оборонной промышленности, о размещении производств польских оборонных компаний в Украине и изучении дополнительных возможностей для совместного оборонного производства.

Как подчеркнули в офисе Зеленского, впервые подобное двухстороннее сотрудничество с другими странами предусматривает возможность перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши.

Другие блоки соглашения касаются экономического обновления и восстановления Украины, пограничной инфраструктуры, развития транзитного потенциала, а также различных аспектов политического сотрудничества, рассказали в администрации украинского президента.

В Польше появится "Украинский легион"

Киев и Варшава также договорились создать на территории Польши "Украинский легион" для подготовки личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Присоединиться к этому легиону смогут граждане Украины, находящиеся в Польше и других странах.

"Мы зафиксировали в нашем с Польшей соглашении о безопасности формирование и подготовку украинского легиона - нового добровольческого военного подразделения. У нас есть очень позитивный опыт украино-польско-литовской бригады. И именно на основе такого опыта мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве и других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины", - объяснил Владимир Зеленский.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Жилой дом в Покровске после ракетного удара российских военных

Последствия российских ракетных ударов по центру Покровска

Последствия российских ракетных ударов по центру Покровска

Ракетные удары, нанесенные военными РФ по центру города Покровска Донецкой области, унесли, по данным властей Украины, жизни 7 человек. Десятки, включая двоих детей, получили ранения. Подробности - в галерее DW.
Конфликты8 августа 2023 г.7 фото
external

Когда МУС арестует Шойгу и Путина? В студии DW отвечает эксперт по международному праву Глеб Богуш (07.07.2024)

Когда МУС арестует Шойгу и Путина? В студии DW отвечает эксперт по международному праву Глеб Богуш (07.07.2024)

Досудебная палата МУС выдала ордеры на арест Шойгу и Герасимова в связи с ударами по украинским энергетическим объектам. Могут ли быть реальные последствия у этого решения?
Политика7 июля 2024 г.12:00 мин.
external

Орбан в Кремле: что премьер Венгрии привез Путину после встречи с Зеленским. DW Новости (05.07.2024)

Орбан в Кремле: что премьер Венгрии привез Путину после встречи с Зеленским. DW Новости (05.07.2024)

Виктор Орбан приехал с необъявленным визитом к Владимиру Путину. Причем 2 июля премьер Венгрии побывал в Киеве у Владимира Зеленского, где призвал президента Украины к прекращению огня, чтобы начать мирные переговоры.
5 июля 2024 г.28:55 мин.
Показать еще