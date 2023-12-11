Зеленский "откровенно" поговорил с Орбаном перед саммитом ЕС

В ходе инаугурации президента Аргентины Владимир Зеленский обсудил европейские темы с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который выступает против скорого начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский коротко пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в ходе визита в Аргентину. Разговор, состоявшийся в рамках инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея в воскресенье, 10 декабря, был "максимально откровенный" и сфокусированный на "европейских делах", сообщил Зеленский в своем Telegram-канале. Подробностей разговора не приводится.

На кадрах трансляции с церемонии инаугурации президента Аргентины видно, что Зеленский и Орбан что-то обсуждают и жестикулируют. Пресс-служба Орбана также подтвердила их встречу, не уточнив, о чем шла речь.

14 и 15 декабря в Брюсселе пройдет саммит ЕС, на котором будет обсуждаться начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия будет выступать против, и пригрозил, что саммит может закончиться провалом.

После Южной Америки Зеленский посетит США

Зеленский также сообщил, что во время визита в Аргентину встретился с новым президентом этой страны, а также лидерами еще трех стран Латинской Америки - Уругвая, Парагвая и Эквадора. По его словам, он получил подтверждение о присоединение Аргентины к реализации Формулы мира и выразил надежду, что четкая позиция Буэнос-Айреса повлияет на общую политическую поддержку Киева в этом регионе. "Важно, чтобы такой мощный голос Латинской Америки, как голос Аргентины, голос Парагвая, Уругвая, Эквадора, - чтобы все они были на нашей стороне. И я рад, что это так", - добавил он.

Из Южной Америки Зеленский прибудет в США по приглашению президента Джо Байдена. В ходе этой встречи 12 декабря американский лидер заявит о "непоколебимой приверженности" Соединенных Штатов поддержке народа Украины, защищающегося от вторжения России, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Байден и Зеленский обсудят "неотложные потребности Украины" на фоне усиления российских обстрелов и "жизненно важное значение дальнейшей поддержки со стороны США в этот критический момент".

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