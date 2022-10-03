Зеленский: Освобождены еще несколько населенных пунктов

На 223-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 4 октября (время московское).

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Российские военные обстреляли Холодногорский и Новобаварский районы Харькова, заявил мэр города Игорь Терехов. Под удар попали промышленный и инфраструктурный объект, добавил он. Власти уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.

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Украинская армия за минувшие сутки освободила еще несколько населенных пунктов, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении. При этом глава государства не назвал конкретные населенные пункты и не объяснил, о каких областях идет речь.

В то же время Зеленский заверил, что украинские власти не намерены считать коллаборантами всех лиц, оставшихся на оккупированных территориях. "Если учитель остался украинским учителем и не врал детям о том, кто враг... Или если человек остался украинским работником украинской коммунальной службы и, например, помогал сохранить энергоснабжение для людей, то нельзя в чем-то такого человека винить", - подчеркнул президент.

Хроника событий 3 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 октября 00.00 - 13.59 >>>

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