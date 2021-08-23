Зеленский объявил о возвращении Крыма в международную повестку

Спустя более семи лет после аннексии Крыма Россией президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении вопроса о деоккупации полуострова в международную повестку. В понедельник, 23 августа, была принята декларация Крымской платформы, в рамках которой впервые на международном уровне Россия была признана государством-оккупантом, отметил Зеленский на брифинге по итогам учредительной конференцииукраинской политико-дипломатической инициативы.

"Декларация четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией, обязательство рассмотреть дополнительные ограничительные санкции против России в случае дальнейшей агрессии, объединение усилий всех стран-участниц для укрепления стабильности в Черноморском регионе", - заявил украинский президент. В соответствии с международным правом, Россия обязана незамедлительно прекратить нарушения прав человека в Крыму и обеспечить беспрепятственный доступ на полуостров гуманитарным организациям, указал далее украинский президент.

Участники конференции Крымской платформы

"Как описать этот саммит и принятую декларацию максимально коротко и метко? Думаю, хватит четырех слов: вопрос Крыма не закрыт. Или даже трех: Крым - это Украина", - добавил он.

РФ пригласили присоединиться к Крымской платформе

Одновременно Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе и ее декларации.

В свою очередь в Кремле назвали конференцию Крымской платформы антироссийским и "чрезвычайно недружественным" мероприятием. "Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Основатели Крымской платформы - 46 стран

Основателями Крымской платформы на учредительном съезде стали 46 стран, в том числе все государства Европейского Союза, НАТО, "большой семерки", Люблинского треугольника (Украина, Литва и Польша), а также Ассоциированного трио (Украина, Грузия и Молдова).

Декларация Крымской платформы предусматривает назначение каждой страной-участницей представителя для сотрудничества с офисом инициативы. Предполагается, что Крымская платформа будет работать на четырех уровнях - глав государств и правительств, глав МИД и министров обороны, а также на парламентском и экспертном.

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