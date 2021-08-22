В Киеве открылась конференция "Крымской платформы"

В Киеве открылась учредительная конференция украинской политико-дипломатической инициативы "Крымская платформа". В мероприятии в понедельник, 23 августа, участвуют представители 46 стран и международных организаций, в том числе президенты, премьер-министры, спикеры парламентов, министры иностранных дел и обороны, а также послы.

На разных уровнях представлены все страны ЕС, НАТО, "большой семерки", Люблинского треугольника (Украина, Литва и Польша), Ассоциированного трио (Украина, Грузия и Молдова). Кроме того, в конференции Крымской платформы участвует председатель Европейского совета Шарль Мишель. Германия представлена министром экономики и энергетики Петером Альтмайером (Peter Altmaier), США - личным посланником президента Джо Байдена, министром энергетики Дженнифер Гренголм. Представитель России в форуме не участвует.

Зеленский назвал конечную целью "Крымской платформы"

Открывая конференцию, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев в одиночку "никогда не сможет вернуть Крым". "Нам нужна действенная поддержка на международном уровне и поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова", - указал он и подчеркнул, что совместными усилиями также возможно урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе. По словам Зеленского, "Крымская платформа" "должна стать центром выработки и принятия ключевых международных решений о Крыме", а ее конечной целью является деоккупация полуострова.

"Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще семь лет. Потому мы предлагаем уже сегодня сосредоточиться на практической работе и координации усилий по очень конкретным вопросам. Среди них, прежде всего, усиление санкций, защита прав человека, преодоление экологических и экономических последствий оккупации, обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях", - заявил он.

Предполагается, что "Крымская платформа" будет работать на четырех уровнях - на уровне глав государств и правительств, на уровне глав МИД и министров обороны, а также на парламентском и экспертном уровнях.

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