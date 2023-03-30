Зеленский: Мы готовим приближение нашей победы

На 401-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 31 марта (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам кратко подвел итоги 400 дней сопротивления страны военному вторжению РФ. "Четыреста дней нашей обороны от полномасштабной агрессии. Это колоссальный путь, который мы прошли", - заявил глава государства, поблагодарив украинских военных и всех, кто их поддерживает. По словам Зеленского, Украина сейчас готовит "активные действия" для приближения победы. "Мы готовим наши следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы", - сказал президент.

Хроника событий 29 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 марта 00.00 - 13.59 >>>

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