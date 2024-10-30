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Зеленский: Информация о Tomahawk была конфиденциальной

Жан Рофе
30 октября 2024 г.

Появление в СМИ информации о запросе Украины на ракеты Tomahawk свидетельствует об отсутствии конфиденциальности, заявил Владимир Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)
Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Andrew Medichini/AP Photo/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил запрос Киева на поставку американских крылатых ракет средней дальности "Томагавк" (Tomahawk) для сдерживания России. Однако он заявил во время общения с представителями СМИ стран Северной Европы в среду, 30 октября, что это была конфиденциальная информация между властями Украины и США.

"Вы видите, что происходит сейчас в медиа: они говорят, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "Томагавк", и тому подобное. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - сказал украинский лидер.

Дальность ракет Tomahawk - в семь раз больше, чем твердотопливных, тактических баллистических ракет ATACMS, ранее полученных Киевом в небольшом количестве.

NYT: "Пакет сдерживания" в плане Зеленского включал Tomahawk

Накануне газета The New York Times (NYT) сообщила, что в публично не обнародованную часть "плана победы" Зеленского, представленного Западу, входит "пакет неядерного сдерживания", который, по мнению Киева, мог бы включать получение ракет Tomahawk.

При этом, по данным высокопоставленного американского чиновника, запрос Киева представляется Вашингтону "абсолютно невыполнимым".

В интервью североевропейским СМИ Зеленский пояснил, что в рамках "плана победы" запрашивал у США пакет дальнобойного оружия. Он отметил, что это оружие должно было служить прежде всего фактором сдерживания на случай, если Россия пойдет на дальнейшую эскалацию.

"Я сказал, что это превентивный метод. Мне ответили, что это эскалация", - отметил он.

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