В публично не обнародованную часть "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского, представленного Западу, входит "пакет неядерного сдерживания", который, по мнению Киева, мог бы включать получение многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения "Томагавк" (Tomahawk). Об этом во вторник, 29 октября, сообщила газета The New York Times (NYT).

Дальность действия ракет Tomahawk - в семь раз больше, чем твердотопливных, тактических баллистических ракет ATACMS, ранее полученных Киевом в небольшом количестве.

При этом, по данным высокопоставленного американского чиновника, запрос Киева по ракетам Tomahawk представляется Вашингтону "абсолютно невыполнимым".

Украина также не представила Соединенным Штатам убедительных объяснений, как она будет использовать оружие дальнего радиуса действия, отметили американские чиновники. Список целей на территории РФ значительно превышал число ракет, которые США и их союзники могли бы поставить Киеву, не подвергая риску арсенал, необходимый для реагирования на Ближнем Востоке и в Азии, добавили они.

Литвин: Все детали, список целей и аргументы - у американцев

В свою очередь советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что "все детали, список целей и аргументы (Киева. - Ред.) - у американцев". "К сожалению, до сих пор нет политического решения, что делать дальше", - констатировал он.

США развернут Tomahawk в ФРГ

С 2026 года Соединенные Штаты планируют развернуть крылатые ракеты Tomahawk в Германии. Они будут усилены зенитными ракетами SM-6 и экспериментальными гиперзвуковыми вооружениями, обладающими, по данным Белого дома, "более значительной дальностью поражения, чем размещенные сейчас в Европе". В Минобороны России в этой связи обещали разместить ракетные комплексы "Искандер" в Калининградской области.

В августе Минобороны США направило на Ближний Восток атомную подводную лодку USS Georgia (SSGN 729). Она может быть оснащена 154 ракетами Tomahawk и четырьмя торпедными аппаратами.