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Владимир Зеленский (фото из архива)
Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: IMAGO/Ukrainian Presidential Press Office
КонфликтыУкраина

Зеленский: Херсонщина остается опасной из-за оставленных мин

Анатолий Арни
38 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 14 ноября.

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На 264-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 14 ноября (время московское).

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Мобильный оператор Vodafone Ukraine возобновил оказание услуг на территории освобожденного Херсона. Как отмечает компания на своей страничке в Facebook, для этого в городе пришлось "строить почти новую сеть", но "базовые станции работают на полную мощность". Тем не менее, некоторые комментаторы отметили, что в регионе по-прежнему наблюдаются проблемы со связью.

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Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении попросил жителей Херсонской области сохранять бдительность из-за взрывных устройств, которые оккупационные войска могли оставить на территории региона. "К сожалению, при проведении разминирования погиб один из наших саперов, еще четверо получили ранения. Прошу всех херсонцев быть осторожными и немедленно сообщать спасателям обо всех опасных предметах", - указал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что в регионе продолжается поиск диверсионных групп, а также российских солдат и наемников.

Хроника событий 13 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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