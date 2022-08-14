Зеленский: "Если у вас гражданство РФ и вы молчите, вы поддерживаете войну"

На 173-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 15 августа (время московское).

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В бою погиб лучший летчик ВВС Украины 2019 года Антон Листопад. За несколько дней до гибели президент Владимир Зеленский наградил его орденом за мужество 3-й степени. “Миллионы украинцев с восхищением и гордостью наблюдали в день 300-летия Независимости [Украины] пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был как раз наш Антон”, - говорится в посте-некрологе, размещенном в Facebook Физико-техническим лицеем Ивано-Франковского облсовета, где учился Листопад.

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На один военный объект, обстрелянный ВС РФ в Украине, приходится 73 гражданских. Такой вывод можно сделать из данных замминистра внутренних дел Украины Евгения Енина. "Мы видим цифры - более 22 тыс. объектов гражданских пораженных и всего около 300 военных объектов. Мы видим, как крылатые ракеты пролетают непосредственно над объектами ядерной энергетики, мы видим попадание вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры, химические производства", - сказал Енин пресс-службе МВД Украины.

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Россияне, не протестующие открыто против войны, фактически тем самым поддерживают ее. Такое мнение выразил в своем ежедневном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. "Нужно помнить, что когда зло достигает таких масштабов, молчание людей приближается к уровню соучастия. А отказ от реальной борьбы со злом становится как раз помощью ему. Поэтому, если у вас гражданство Рссии и вы молчите - значит, вы не боретесь, а значит, тем самым поддерживаете. И неважно, где вы находитесь, - на территории России или за границей, ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны", - сказал Зеленский.

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