Зеленский: Без света остаются более 4,5 миллиона украинцев

На 257-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 7 ноября (время московское).

++08.30++

В шести областях Украины в ночь на 7 ноября объявлялась воздушная тревога. Сигнал тревоги звучал в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области. Однако затем власти дали отбой тревоге, сообщает РБК.

++07.55++

Через оккупированный Мариуполь второй день движутся "огромные колонны с БК (боекомплектами. - Ред.) и живой силой" в сторону Донецка, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он связал эти подкрепления с сообщениями "оккупантов о больших проблемах и потерях в районе Угледара" в Донецкой области.

++07.30++

Институт изучения войны (ISW) фиксирует смену риторики Кремля, касающуюся возможности применения ядерного оружия, а именно - ее деэскалацию, снижение градуса угроз. Военные аналитики объясняют это тем, что высшее военное командование РФ и в руководстве страны, вероятно, в определенной степени осознают, какие огромные затраты при незначительном оперативном выигрыше понесет Россия в случае применения ядерного оружия против Украины или НАТО. Возможно, это также связано с намерением Кремля снизить градус напряженности в отношениях с США и их союзниками, говорится в очередной сводке ISW . По оценке экспертов, применение Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным.

++06.45++

На южном направлении ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили за минувшие сутки 147 огневых задач, а авиация отработала 2 результативных вылета, сообщает украинское оперативное командование "Юг". По его данным, поражены районы сосредоточения сил и средств противника в нескольких населенных пунктах. За день поражены 3 единицы российской авто-бронетехники, пункт управления БПЛА, а также 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах, убиты 14 военнослужащих РФ.

ОК "Юг" привело уточненную информацию, подтверждающую, что в предыдущие дни противнику нанесены существенные потери в результате удара в Каховке по зданию базирования российского подразделения, насчитывавшего 200 военных. В Черном море по-прежнему находятся 3 корабля, среди которых нет ни одного ракетоносителя, указывает оперативное командование.

++06.10++

В Донецке начался пожар в здании управления железными дорогами; на видео , публикуемых российскими СМИ и Telegram-каналами, видно, как из охваченного пламенем здания поднимается густой дым. ГосСМИ России передают, что пожар возник после обстрела со стороны Украины. ТАСС приводит данные местных властей о том, что центр города был обстрелян шестью снарядами калибра 155 мм.

++05.30++

За последние месяцы советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан несколько раз конфиденциально общался с советником президента РФ по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Издание отмечает, что целью этих разговоров было не обсуждение урегулирования войны в Украине, а защита от риска эскалации и желание сохранять открытыми каналы связи, кроме того Вашингтон предостерегал Москву от применения ядерного или другого оружия массового уничтожения.

++04.15++

В Одессе к одному из пляжей из моря вынесло якорную мину, сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, специалисты Сил обороны совершили контролируемый подрыв в прибрежных водах, угроза ликвидирована.

В Херсоне прекратило показывать телевидение и появилось украинское

++03.00++

В оккупированном Херсоне прекращено вещание российских телеканалов, сообщил спикер украинского Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, уточнив, что это произошло еще неделю назад. Вместо этого, по его словам, на частоте 92.00FM начал ловиться украинский канал "Суспільне".

++01.50++

Европейский центробанк (ЕЦБ) возражает против планов итальянской банковской группы UniCredit, несмотря на войну в Украине, не выводить средства из России, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. ЕЦБ считает присутствие банка на российском рынке нежелательным источником риска и продолжает настаивать на выводе бизнеса UniCredit из России, указывает газета.

++01.00++

За минувшие сутки российские войска выпустили по Сумской области 203 снаряда и мины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Обстрелам подверглись Белопольская, Ворожбянская, Эсманская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская и Шалыгинская общины. В результате ударов в области есть поврежденные дома, хозяйственные сооружения и другие объекты. В результате удара по Ворожбянской общине погибла женщина.

Зеленский: Без света остаются более 4,5 миллиона украинцев

++00.20++

Более 4,5 миллиона человек остаются без электричества в Украине, наибольшее их число - в Киеве и Киевской области, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 6 ноября. Он рассказал, что в течение недели провел несколько специальных совещаний с чиновниками, представителями энергетических компаний и областных администраций относительно возможных вариантов ситуации в энергетике. "Что бы ни хотели террористы, чего бы ни добивались, мы должны пройти эту зиму и быть весной еще сильнее, чем сейчас", - отметил глава государства. Зеленский не исключил возможного повторения массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической. "В том числе и для этого России понадобились иранские ракеты. Готовимся отвечать", - сказал он.

Хроника событий 6 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: