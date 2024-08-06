Zeit: Технологии Volkswagen могли тайно вернуться в РФ

Технологии немецкого автоконцерна Volkswagen могут использоваться в автомобилях китайской компании Jetta, которая в июле вышла на российский рынок. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает издание Zeit Online . Немецкий концерн, покинувший РФ спустя неделю после полномасштабного вторжения в Украину, отверг подозрения в экспорте своей продукции в Россию и заявил о "ложности" сообщений, утверждающих обратное.

Zeit: След Volkswagen в России очевиден

Тем не менее Zeit указывает, что след, ведущий Volkswagen в Россию, "можно отследить без особых усилий". Бренд Jetta принадлежит китайской автомобильной компании FAW Group. Последняя, в свою очередь, является официальным партнером Volkswagen - у двух компаний даже есть совместное предприятие FAW-Volkswagen.

Дизайн модельного ряда Jetta, теперь доступный российскому потребителю, "лишь незначительно" отличается от моделей некогда популярных в РФ моделей Volkswagen, таких как Tiguan и Polo. Если Jetta собирается закрепиться на российском рынке, Volkswagen, скорее всего, получит от этого прибыль, считает издание.

Несанкционированный экспорт в РФ немецких технологий?

Вместе с тем Zeit отмечает, что немецкий концерн уже неоднократно сталкивался с несанкционированным ввозом своих автомобилей в Россию после того, как Госдума легализовала параллельный импорт. Это позволило неофициальным дилерам ввозить новые модели Volkswagen в РФ, даже если производитель запрещал это делать. В ответ Volkswagen вносил таких дилеров в "черный список".

Сейчас, однако, версия о том, что Volkswagen не санкционировал ввоз в РФ автомобилей Jetta, "звучит не очень правдоподобно", считает издание. Ведь речь идет не о мелком автодилере, а об одной из крупнейших в КНР автоконцернов FAW, который обеспечивает Volkswagen доступ на китайский рынок. Российский сайт Jetta Motors перестал работать через день после того, как редакция Zeit отправила запрос Volkswagen. Позднее сайт заработал вновь, но с главной страницы пропали слоганы со словами "немецкие технологии" и "кроссовер с немецкой ДНК".