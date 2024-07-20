Импортеры РФ столкнулись с новой проблемой в расчетах с КНР

В Китае начали отказываться принимать оплату в юанях, если те были куплены в России. В сфере трансграничных платежей появились новые термины - "чистый" и "грязный" юани.

Российские импортеры столкнулись с новой серьезной проблемой в расчетах с Китаем - у них все чаще отказываются принимать оплату в юанях, если те были куплены в России,, сообщила в субботу, 20 июля, газета The Moscow Times со ссылкой на участников рынка. По их словам, с такими деньгами опасаются иметь дело не только китайские банки, но даже платежные агенты, помогающие переводить деньги на Восток через третьи страны.

Собеседники издания рассказали, что в июне в сфере трансграничных платежей появились новые термины - "чистый" и "грязный" юани. "Чистым" называют юань, купленный за рубежом, а "грязным" - на территории России, будь то на бирже или на межбанковском рынке. Этот "грязный" юань становится обузой, констатируют они.

Санкции США против Московской биржи

После того как США 12 июня ввели санкции против Московской биржи и азиатских "дочек" крупнейших банков, число китайских банков, готовых принимать деньги из России, резко сократилось. У "ВТБ Шанхай", тоже подпавшем под санкции, начались серьезные проблемы с перечислением юаней на счета клиентов в КНР.

Банку и раньше было непросто купить юани внутри страны из-за угрозы вторичных санкций США, и он пополнял запасы по сложным схемам - либо на Мосбирже с последующий отправкой в Китай через местные банки-посредники, либо через российское подразделение Bank of China, куда юани переправляли те же банки-посредники. Но теперь этот канал закрылся, поскольку посредники и Bank of China отказались от этой схемы.

В то же время работать "на встречных потоках" - использовать для оплаты товаров те юани, которые поступают в банк на счета экспортеров, или обмениваться долговыми обязательствами в зачет подобных операций - становится все сложнее, поскольку проходящий через "ВТБ-Шанхай" экспорт меньше, чем платежи за импорт, указал источник.

Прямые платежи почти прекратились

В результате прямые платежи из России в Китай в юанях, и раньше перечислявшиеся с трудом, теперь почти перестали доставляться получателям. "Если до 12 июня китайские контрагенты быстро и без проблем получали около 15% таких платежей, то сейчас, по нашим оценкам - около 5%", - сообщил один из собеседников The Moscow Times.

Осложняет ситуацию и то, что возникла проблема с единственной эффективно работавшей схемой расчетов по внешнеторговым сделкам - через платежных агентов в других юрисдикциях. "За прошедший месяц трое из пяти наших платежных агентов сообщили, что будут работать только с "чистыми" юанями", - рассказал поставщик оборудования из КНР.

Что же касается попыток платить напрямую в Китай в рублях, то не все банки готовы принимать платежи в российской валюте, а те, кто готов, часто выставляют грабительские курсы конвертации в "чистый" юань, отметил собеседник The Moscow Times. Даже если удается "дотолкать" рубли до Китая, расплатиться ими там непросто, поскольку спрос на рубли невелик. "Поставщиков, которые готовы получить рубли, найти еще сложнее, и они, опять же, склонны поднимать цены по таким поставкам, поэтому все равно получается не быстро и дорого", - пояснил источник издания.