Эксгумация в Изюме и другие события 212-го дня войны

На 212-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Завершена эксгумация массового захоронения в Изюме

Завершена эксгумация тел из массового захоронения в освобожденном Изюме. "Всего эксгумировано 436 тел. Большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а 30 - следы пыток. Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии. Все это доказательства ужасных пыток, которым оккупанты подвергали жителей", - написал в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его сведениям, большинство тел принадлежат гражданским лицам, также найдены останки 21 военного. "К сожалению, такое массовое захоронение не единственное в Изюме. Найдено, по меньшей мере, еще 3 таких места в этом районе, есть захоронения и в других освобожденных городах Харьковщины", - отметил Синегубов.

Комиссия ООН выявила военные преступления РФ в Украине

Комиссия экспертов Совета по правам человека ООН выявила множество военных преступлений, совершаемых Россией в Украине. Среди прочего речь идет о сексуальном и гендерном насилии российских солдат. Возраст жертв их преступлений варьировался от 4 до 82 лет. Об этом заявил глава комиссии Эрик Мёсе, представляя в Женеве первый промежуточный отчет. Расследование, проведенное экспертами по правам человека, было сосредоточено по времени на начальной фазе российской агрессии в феврале-марте 2022 года, а по географии - на Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Во время визитов в регионы, освобожденные от российской оккупации, эксперты выявили большое количество случаев расправ над мирными жителями. Жертв зачастую связывали перед убийством. У погибших были пулевые ранения в голову или им перерезали горло. В настоящее время расследования идут еще в 16 местах, отмечается в докладе, в котором комиссия не указывает число жертв. Комиссия также зафиксировала два случая, когда российские солдаты подвергались насилию украинских военных. Окончательный отчет комиссии ожидается в марте 2023 года

В тот же день стало известно, что 23 государства, включая Германию, подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявления о допуске в качестве третьих сторон при рассмотрении иска Украины против России. Согласно информации ЕСПЧ, среди желающих участвовать в разбирательстве - все страны Евросоюза, кроме Болгарии, Греции, Мальты, Венгрии и Кипра. Государства, не входящие в ЕС, представлены Норвегией. Кроме того, аккредитации в качестве неправительственной организации добивается Женевская академия международного гуманитарного права и прав человека. Согласно сообщению суда, вопрос о подаче заявки рассматривают Исландия и Великобритания. Государства-участники или лица, которые не являются заявителями и допущены к разбирательству в качестве третьих сторон, могут представить письменные замечания.

Германия готова предоставить убежище российским дезертирам.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Баербок (Annalena Baerbock) заявила, что Германия готова предоставить убежище российским дезертирам. Право на бегство от войны и насилия распространяется "на каждого гражданина в этом мире и, конечно, на россиян, которые беспокоятся за свою жизнь и здоровье", - сказала Бербок в интервью RTL aktuell. Теперь речь идет о том, чтобы поддержать существующее право на убежище и скоординировать следующие шаги "вместе как европейцы".

В свою очередь Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) призвал срочно принять в масштабах ЕС нормативные акты, которые упрощают, а не усложняют въезд и выезд российских специалистов в Евросоюз, а также не отказывать гражданам России, у которых истекает срок действия визы и которые решили остаться. "С начала агрессивной войны России против Украины, по текущим оценкам, около 400 тысяч квалифицированных специалистов навсегда покинули Россию. Ряд немецких компаний поддержали своих российских работников на этом пути. Этот процесс эмиграции ускорится в краткосрочной перспективе благодаря частичной мобилизации, объявленной Москвой", - говорится в заявлении Энрико Рюле (Enrico Rühle), руководителя рабочей группы по обеспечению квалифицированной рабочей силой. "Открытость для квалифицированных работников из России явно в интересах Европы", - отмечается в документе.

В оккупированных РФ регионах Украины начались "референдумы"

На оккупированных РФ территориях Украины начались так называемые "референдумы", цель которых - аннексия этих регионов Россией. "Избирательные участки" открылись в так называемых "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях. Такие участки начали открываться и в России, где, по утверждению властей, будут голосовать беженцы. "Голосование" на всех территориях продлится до 27 сентября. В США, странах Евросоюза и НАТО неоднократно подчеркивали, что "референдумы" - это посягательство России на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский еще в августе заявил, что проведением псевдореферендумов Москва закроет любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

Военные действия

За минувшие сутки Вооруженных сил Украины уничтожили еще 550 российских военных. Таким образом, потери России в Украине пересекли психологическую отметку и теперь составляют 56 060 человек, указывается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook. Наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Краматорском направлениях. По данным ВСУ, также были ликвидированы 18 российских танков, 20 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 8 реактивных систем залпового огня, 1 средство противовоздушной обороны, 1 самолет, 1 вертолет, 9 беспилотников, 29 единиц автомобильной техники и 1 единицу специальной техники.

В свою очередь официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что воздушными ударами уничтожены свыше 200 украинских военных и более 100 иностранных наемников. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит в воздухе один украинский истребитель МиГ-29, а также два Су-25 воздушных сил Украины. "Средствами ПВО уничтожены в воздухе 42 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, а также "Ольха", сбито 19 украинских беспилотников", - заявил Конашенков.

Назначен новый посол Украины в ФРГ

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Макеева чрезвычайным и полномочным послом Украины в ФРГ. На этом посту Макеев сменит Андрея Мельника, который проработал в Берлине с 2014 года. 46-летний карьерный дипломат, Алексей Макеев изучал международные отношения в Киевском государственном университете и заступил на дипломатическую службу в возрасте 21 года. С мая 2020 года работал спецпредставителем министерства иностранных дел по санкционной политике. До утверждения в должности посла Макеев входил в группу Ермака - Макфола, которая занимается разработкой и предложением санкций в отношении России. Берлин дал согласие на его назначение 9 сентября. Новый посол Украины приступит к работе в Германии с 15 октября.

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