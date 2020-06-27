 Партийные деньги ГДР тратят на бесплатный WiFi для туристов (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 09.08.2020

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По Германии

Партийные деньги ГДР тратят на бесплатный WiFi для туристов (фото)

Этот замок и сад эпохи барокко в Саксонии-Анхальт достойны внимания и без бесплатного интернета, но с ним здесь все же веселей, да и впечатления можно сразу запостить.

Замок Хундисбург

Хальденслебен • Замок Хундисбург (Schloss Hundisburg) вместе со здешними барочным садом и английским парком, расположенными на окраине города Хальденслебена, входят в число важнейших таких достопримечательностей восточногерманской федеральной земли Саксония-Анхальт. Особенно много гостей сюда приезжает летом. Теперь они могут пользоваться здесь бесплатным интернетом скоростью от 100 до 1000 Мбит/с.

Парижские ворота замка Хундисбург

"Парижские ворота" замка Хундисбург

Туристам - бесплатный интернет

Необходимая инфраструктура была создана в рамках земельной программы по оснащению таких туристических мест беспроводными локальными сетями. В программу, на которую выделено около 2,5 миллиона евро, включено более сотни достопримечательностей по всей Саксонии-Анхальт.

Финансируется программа из фонда, в который после воссоединения Германии были переданы средства и имущество партийных и массовых организаций бывшей ГДР. Как отмечает агентство dpa, на территории сада и парка создано четыре точки доступа. Пользоваться бесплатным сервисом смогут не только посетители, но и жители соседних домов, до которых доходит сигнал.

Потолок главного зала замка Хундисбург

Потолок главного зала замка Хундисбург

Барочный сад замка Хундисбург

Барочный сад замка Хундисбург

Заброшенный и восстановленный замок

Резиденция Хундисбург была возведена в эпоху барокко на месте средневекового замка, разрушенного во времена Тридцатилетней войны (1618-1648). Работы были начаты в конце XVII века и продолжались примерно 20 лет. В ходе Второй мировой войны замок сильно пострадал. Во времена ГДР на территории заброшенного парка находилась футбольная площадка, а зданиями пользовалось местное крестьянское хозяйство.

После воссоединения Германии Хундисбург перешел в собственность города, после чего была начата реконструкция этого дворцово-паркового комплекса, результаты которой можно увидеть на этих фотографиях.

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  • Баухаус в Дессау

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  • Кведлинбург

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

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  • Магдебург

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

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    В столице Саксонии-Анхальт Магдебурге тоже есть, на что посмотреть. Здесь находится один из самых старых готических храмов Германии - Магдебургский собор. А на фотографии - популярная современная достопримечательность. Комплекс "Зеленая цитадель" (Grüne Zitadelle) был возведен по проекту знаменитого австрийского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера в 2005 году.

  • Средняя Эльба

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

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    По территории федеральной земли протекает Эльба. Русло реки и прибрежные ландшафты остались здесь почти нетронутыми. В этих местах встречаются многочисленные виды растений и животных, которые находятся под угрозой исчезновения. В 1997 на Средней Эльбе был создан биосферный заповедник ЮНЕСКО. Вдоль реки проложен популярный велосипедный маршрут - Elberadweg.

  • Галле

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Галле

    Следующая остановка - в Галле (Halle). Этот город расположен на реке Зале и является самым большим в Саксонии-Анхальт. В 1685 году здесь родился выдающийся композитор эпохи барокко Георг Фридрих Гендель. В доме, где он родился, сейчас работает музей, а в центре города установлен этот памятник. На заднем плане - башни церкви Мариенкирхе, возведенной на Рыночной площади в середине XVI века.

  • Фрайбург (Унструт)

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Зале-Унструт

    В Саксонии-Анхальт и соседней Тюрингии находится самая северная винодельческая область Германии - Зале-Унструт. Регион расположен в долинах двух рек в районе 51-й параллели, считающейся естественной границей для виноделия в северных широтах. Несмотря на сложные климатические условия, за много сотен лет здесь научились производить вина отменного качества, пользующиеся большим спросом.

  • Ведьма на горе Броккен

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Гарц

    В Саксонии-Анхальт и соседней Нижней Саксонии расположен горный регион Гарц (Harz). Его самая высокая точка - гора Броккен. Сюда, согласно легенде, каждый год 30 апреля слетаются ведьмы на празднование Вальпургиевой ночи, о чем можно прочитать в "Фаусте" Гёте. В 2006 году в Гарце был создан национальный парк. На вершину горы можно доехать по узкоколейной дороге из Вернигероде.

  • Феррополис

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Феррополис

    Завершим наш обзор памятником индустриальной истории. Раньше в этом регионе Саксонии-Анхальт добывали бурый уголь. После завершения угледобычи все гигантские экскаваторы собрали на полуострове, который вдается в озеро, образовавшееся на месте карьера. Затем в музее под открытым небом начали проводить музыкальные фестивали, назвав это место "Городом из железа" - Феррополисом.

    Автор: Хайке Мунд, Максим Нелюбин


Контекст

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Замок Целле - #DailyDrone  

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