Партийные деньги ГДР тратят на бесплатный WiFi для туристов (фото)

Хальденслебен • Замок Хундисбург (Schloss Hundisburg) вместе со здешними барочным садом и английским парком, расположенными на окраине города Хальденслебена, входят в число важнейших таких достопримечательностей восточногерманской федеральной земли Саксония-Анхальт. Особенно много гостей сюда приезжает летом. Теперь они могут пользоваться здесь бесплатным интернетом скоростью от 100 до 1000 Мбит/с.

"Парижские ворота" замка Хундисбург

Туристам - бесплатный интернет

Необходимая инфраструктура была создана в рамках земельной программы по оснащению таких туристических мест беспроводными локальными сетями. В программу, на которую выделено около 2,5 миллиона евро, включено более сотни достопримечательностей по всей Саксонии-Анхальт.

Финансируется программа из фонда, в который после воссоединения Германии были переданы средства и имущество партийных и массовых организаций бывшей ГДР. Как отмечает агентство dpa, на территории сада и парка создано четыре точки доступа. Пользоваться бесплатным сервисом смогут не только посетители, но и жители соседних домов, до которых доходит сигнал.

Потолок главного зала замка Хундисбург

Барочный сад замка Хундисбург

Заброшенный и восстановленный замок

Резиденция Хундисбург была возведена в эпоху барокко на месте средневекового замка, разрушенного во времена Тридцатилетней войны (1618-1648). Работы были начаты в конце XVII века и продолжались примерно 20 лет. В ходе Второй мировой войны замок сильно пострадал. Во времена ГДР на территории заброшенного парка находилась футбольная площадка, а зданиями пользовалось местное крестьянское хозяйство.

После воссоединения Германии Хундисбург перешел в собственность города, после чего была начата реконструкция этого дворцово-паркового комплекса, результаты которой можно увидеть на этих фотографиях.

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