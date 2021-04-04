Замки на воде в Германии (фотогалерея)

В Германии насчитывается более 250 водных замков разных эпох и стилей - готических, ренессансных, барочных. Представляем 20 самых известных и самых красивых.
Так баварский замок Нойшванштайн выглядел вечером в прошлую субботу - в "Час Земли".
Эта достопримечательность Северного Рейна - Вестфалии относится к числу самых красивых замков на воде в Германии.
Этот средневековый замок возведен на узком и длинном хребте в Баварии над рекой Зальцах.
Этот саксонский замок хорошо известен многим поколениям телезрителей, благодаря киносказке "Три орешка для Золушки".
Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу.
Кто и зачем построил этот замок, который Виктор Гюго назвал каменным кораблем, в таком необычном месте - на небольшом скалистом острове посреди главной немецкой реки?
Где в Германии находится эксклав Великого Герцогства Люксембург?
Замок Эльц спрятался от всего мира в тихом лесу у Мозеля. Некогда его изображение украшало купюру в 500 марок.