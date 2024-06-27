Замена командующего Объединенными силами ВСУ: чего ожидать?

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 26 июня, в Донецкой области вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским официально представил военным нового командующего Объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова.

"Это человек молодой, но знания фронта, опыт у него именно такие, какие нужны. Задача для генерала Гнатова очевидная - уничтожать оккупанта и, очень важно, беречь как можно больше жизней наших воинов", - заявил Зеленский в утреннем видеообращении. Украинский президент назначил бригадного генерала Гнатова в начале недели, при этом уволив без объяснения причин его предшественника генерал-лейтенанта Юрия Содоля, который возглавлял Объединенные силы ВСУ с февраля 2024 года, когда Александр Сырский был назначен новым главнокомандующим ВСУ.

За что уволили Содоля?

Замене командующего Объединенными силами предшествовало громкое заявление начальника штаба бригады "Азов" Нацгвардии Богдана Кротевича, который в своем сообщении в Telegram 23 июня призвал Государственное бюро расследований (ДБР) начать производство относительно "одного из военных генералов", который "убил больше украинских военных, чем любой русский генерал". Никаких имен Кротевич тогда не назвал, а лишь написал, что все военные понимают, о ком идет речь. "Этот человек начинает расследования против командиров, которые наступают и не сдают позиции, однако против себя он служебные расследования не инициирует".

Он также добавил, что ему не безразлично, что "судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат". Объясняя свою позицию, он заявил, что военные прибегают к медийной огласке "не от лучшей жизни", но также добавил, что сейчас это единственная возможность изменить ситуацию.

Юрий Содоль (слева) и Владимир Зеленский (фото из архива) Фото: Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance

В тот же день народная депутатка, представительница фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая повторила обвинения в халатном отношении к личному составу, которое приводит к жертвам среди военных, но уже прямо назвала фамилию генерала Содоля. "Руководитель восточного фронта генерал Содоль "убил" больше украинских военных, чем любой российский генерал. Мариуполь, Крынки, Авдеевка, Очеретино, Волчанск...", - написала в Telegram Безуглая за день до увольнения Содоля и назначения Гнатова.

DW направила в Генштаб ВСУ и Офис президента Украины запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с увольнением Юрия Содоля. На момент публикации ответа на запрос не последовало. Сам Юрий Содоль пока публично не комментировал эти обвинения. Однако ранее, в конце мая, на фоне критики в соцсетях из-за назначения Содоля еще и руководителем оперативно-тактической группировки войск (ОСГВ) "Хортица", отвечающей за восточный фронт, на странице Командования морской пехоты ВМС ВСУ уже было обнародовано заявление в его защиту.

"Удивляет, когда достают из ящика старые ярлыки типа "мясник" ("мясником" в мае назвала генерала депутатка Безуглая - Ред.) и, не разобравшись в сути вопроса, поливают грязью человека, который положил всю свою жизнь и все свои силы на дело защиты Украины", - отмечается в заявлении. В нем также указывается, что весной 2022 года именно под руководством Содоля, более пяти лет возглавлявшего морскую пехоту, было остановлено продвижение российских сил на юге Донбасса, фронт был стабилизирован, и с того времени линия столкновения была почти неизменной.

Под его руководством проходили штурмы в районах Угледара, Марьинки, Авдеевки, Великой Новоселки. А в ходе летней наступательной кампании именно под его командованием было освобождено Нескучное, Сторожевое, Старомайорское и Урожайное и была успешно проведена операция на левобережье Днепра, указывается в сообщении.

"К сожалению, на войне не все идет по плану... Не все можно выносить на широкую общественность, потому что война это не реалити-шоу. И потому, чтобы давать адекватную оценку военному руководству, нужно самому примерить эту роль на себя, принимать тяжелые решение", - сказано в заявлении.

Чего ждут от нового командующего Объединенными силами ВСУ?

Новоназначенный бригадный генерал Андрей Гнатов в 2001-м году окончил Харьковский институт танковых войск. В качестве офицера служил, в частности, в Крыму. Позднее он участвовал в формировании новых отрядов морской пехоты из подразделений, вышедших с полуострова после его аннексии Россией. В 2018-2021 годах он был командиром 36-й бригады морской пехоты. После полномасштабного вторжения РФ Гнатов стал заместителем командующего войсками Оперативного командования "Юг" и был одним из руководителей обороны Николаева, а весной 2023-го руководил обороной Бахмута.

Быстрая замена командующего Объединенными силами ВСУ вследствие общественного резонанса положительно повлияет на Силы обороны Украины, ведь разрыв между высшим руководящим звеном военных, боевыми командирами и простыми солдатами может сократиться, считает военный обозреватель Юрий Бутусов.

Владимир Зеленский не назвал причины увольнения Содоля. Фото: Ukrainian Presidential/ZUMA Wire/IMAGO

По его мнению, есть повод изменить систему управления. "Сейчас генеральское звено живет своей жизнью, абсолютно бумажной и оторванной от земли. Но времена меняются, и сейчас в Украине создается иерархия командиров с репутацией, за которыми стоит общественность, которых просто так не заставить, не загнать. Это уже не работает. Армия должна меняться и быть гибкой. В этом наше отличие от россиян и в этом наша сила", - сказал Юрий Бутусов в видео на своем канале на YouTube.

"На войне есть такое правило: то, что работает - не трогай. То, что плохо работает, - налаживай. То, что вообще не работает, - меняй. Я так понимаю, что третий принцип сработал", - так прокомментировал для DW кадровую перестановку директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. В то же время, по его мнению, кадровые решения, предполагающие замену одного командующего другим, кардинально на ситуацию на поле боя повлиять не могут.

"Кардинально может повлиять изменение структуры, подходов к ведению боевых действий, но не сам человек. Хотя непосредственно человек может такие изменения провести. Поэтому следует подождать и затем оценить, на что можно рассчитывать в результате такой замены", - говорит эксперт.

От личности командующего зависит многое: отношение к подчиненным, оперативные и тактические способы ведения боевых действий, но это всегда предполагает наличие тех или иных ресурсов, объясняет эксперт. "Если мы говорим об успешном или неуспешном маневрировании войск, то это зависит от того, чем маневрировать, чем управлять", - добавляет Сунгуровский. Кроме того, реальный опыт Гнатова, в том числе во время обороны Бахмута, должен повлиять на подходы к боевым действиям, а также может положительно повлиять на отношение личного состава к нему, а это - весомый фактор, отмечает эксперт.

Вопрос кадрового обновления

Военные ожидают от нового командующего Объединенными силами качественного кадрового обновления в армии, причем ключевые звенья должны возглавлять командиры с боевым опытом, сказал в интервью DW военнослужащий 41 ОМБР Кирилл Сазонов.

"У нас очень много хороших боевых командиров, боевых сержантов, тех, кто воюет либо с 2014 года, либо с начала полномасштабного вторжения и очень неплохо себя проявили. Это не зависит от количества звезд на погонах, от звания или от стажа воинской службы. Среди военных доверие есть именно к боевым командирам, независимо от их звания, а не к кабинетным руководителям. Потому что иногда нужно принимать тяжелые решения, которые могут принимать только командиры с боевым опытом", - сказал он.

Эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука Александр Коваленко считает, что сейчас на многих звеньях как командного состава, так и на уровне исполнения приказов не всегда присутствует достаточный профессионализм и "человекоцентричность", и именно это должны менять новые боевые командиры. "Иногда приказы исполняются не по той стратегии, которая для нас сейчас основная, то есть это максимальное сохранение человеческих жизней. Поэтому глобальный подход должен быть - с заменой всех недостаточно профессиональных командующих как высшего, среднего, так и младшего офицерского звена", - считает Александр Коваленко.

По его мнению, нынешней ситуацией с заменой командующего Объединенными силами ВСУ может попытаться воспользоваться российская армия, чтобы ослабить оборону Украины в то время, когда новый командующий будет формировать свою команду и налаживать руководство. Поэтому, по убеждению эксперта, Андрею Гнатову важно быстро включиться в работу, чтобы ответить на все вызовы, которые стоят перед Силами обороны Украины.