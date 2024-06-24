  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ

Павел Мыльников
24 июня 2024 г.

Вместо Юрия Содоля командовать Объединенными силами ВСУ будет Андрей Гнатов. Президент Украины не объяснил причину перестановок.

https://p.dw.com/p/4hS8n
Командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль (слева) и президент Украины Владимир Зеленский в городе Часов Яр
Юрий Содоль (слева) и Владимир ЗеленскийФото: Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Новым командующим стал бригадный генерал Андрей Гнатов. Соответствующие указы были опубликованы на сайте главы государства в понедельник, 24 июня.

Содоль занял пост командующего Объединенными силами ВСУ в феврале после отставки Валерия Залужного и перестановок в военном руководстве Украины. Ранее он руководил морской пехотой Украины и оперативно-тактической группировкой "Восток".

Зеленский не назвал причину увольнения командующего. Накануне стало известно, что начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований с призывом расследовать действия "одного военного генерала". Кротевич обвинил его в некомпетентном командовании, которое привело к крупным потерям среди личного состава и утрате украинских территорий. Начштаба "Азова" не назвал фамилию, однако, под данным украинских СМИ, речь идет о Юрии Содоле.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Марш солидарности с Украиной в Лондоне

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Тысячи людей по всему миру вышли на улицы 24 февраля 2024 года, чтобы выразить солидарность с защищающейся два года от российской агрессии страной. Фотогалерея DW.
Конфликты25 февраля 2024 г.14 фото
external

Мобилизация в Украине: как мужчины с гражданки готовятся к службе в ВСУ и отправке на фронт

Мобилизация в Украине: как мужчины с гражданки готовятся к службе в ВСУ и отправке на фронт

Для защиты от РФ Украине требуется не только западное оружие, но и дополнительные формирования. Тем, кто воюет уже больше двух лет, требуется отдых. Принятый недавно новый закон о мобилизации должен гарантировать армии приток свежих сил. Перед отправкой на фронт призванные в ВСУ украинцы должны пройти базовую подготовку. Для тех, кто прежде никогда не имел дела с армией, - это серьезный вызов.
Политика7 июня 2024 г.26:00 мин.
Запуск ракеты ATACMS на военном полигоне в Южной Корее

В Киеве сдержанно одобрили разрешение бить оружием Запада по РФ

В Киеве сдержанно одобрили разрешение бить оружием Запада по РФ

В Украине сдержанно восприняли разрешение США и Германии применять предоставленное оружие по целям в РФ. Но несмотря на ограничения, это решение - лучше ничего, говорят опрошенные DW эксперты.
Конфликты1 июня 2024 г.
Показать еще