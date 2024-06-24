Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Новым командующим стал бригадный генерал Андрей Гнатов. Соответствующие указы были опубликованы на сайте главы государства в понедельник, 24 июня.

Содоль занял пост командующего Объединенными силами ВСУ в феврале после отставки Валерия Залужного и перестановок в военном руководстве Украины. Ранее он руководил морской пехотой Украины и оперативно-тактической группировкой "Восток".

Зеленский не назвал причину увольнения командующего. Накануне стало известно, что начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований с призывом расследовать действия "одного военного генерала". Кротевич обвинил его в некомпетентном командовании, которое привело к крупным потерям среди личного состава и утрате украинских территорий. Начштаба "Азова" не назвал фамилию, однако, под данным украинских СМИ, речь идет о Юрии Содоле.