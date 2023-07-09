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Байден об Украине и НАТО и другие события 501-го дня войны

Жан Рофе
10 мин. назад

На пути в НАТО США готовы предложить Украине "израильскую" защиту. В аннексированном Крыму, Ростовской и Брянской областях сообщили о ракетных обстрелах. В Лимане выросло число погибших от удара ВС РФ.

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Флаги НАТО и Украины
Фото: Imago Images/Ukrainian News/M. Palinchak

На 501-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 9 июля, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

Байден: США могут предложить Украине защиту по примеру Израиля

Пока Украина ожидает вступления в НАТО, Соединенные Штаты могут предложить ей защиту, аналогичную той, которую они предоставляют Израилю, заявил президент США Джо Байден. В интервью телеканалу CNN глава Белого дома развеял надежды Украины на скорое присоединение к Североатлантическому альянсу, заявив, что "это займет определенное время". Однако, по его словам, пока идет этот процесс, Вашингтон может помочь Киеву.

"Соединенные Штаты были бы готовы обеспечить… безопасность наподобие той, которую мы обеспечиваем Израилю", - пояснил Байден. Это предполагает "предоставление необходимого им оружия и способности защищать себя". Однако на такую помощь Украина может рассчитывать только в случае прекращения огня и заключения мирного соглашения с Россией, отметил американский лидер.

ВСУ наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях

Вооруженные силы Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу, сообщил в вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ.

По его данным, российская армия сосредоточила усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Здесь ведутся тяжелые бои, за сутки произошло 27 боевых столкновений, отмечает ведомство.

В течение суток ВС РФ совершили 27 авиационных удара и 37 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) позиции украинских войск и населенные пункты, говорится в сводке Генштаба. "Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - пишут украинские военные.

Российские ПВО сбили ракеты в Крыму, Ростовской и Брянской областях

"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов утром 9 июля заявил, что российские силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету в районе Керчи. По его словам, в результате атаки повреждений и пострадавших нет. "Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал Аксенов в Telegram-канале.

Чуть позже система ПВО также сработала в Ростовской области РФ, сообщили местные власти. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета, указал в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он добавил, что никто не пострадал, но осколками частично повреждена кровля нескольких строений.

Еще две ракеты ВСУ российские военные сбили днем в Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз. "В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь", - написал он в Telegram-канале. Жертв и других разрушений нет, добавил Богомаз.

Число жертв российской атаки по Лиману выросло до девяти

Число погибших в результате российской ракетной атаки по городу Лиман в Донецкой области увеличилось до 9 человек, еще 12 получили ранения, сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко. Удар по Лиману из РСЗО был нанесен утром 8 июля, снаряды попали в частный сектор.

Кириленко также рассказал, что в ночь на 9 июля российские военные обстреляли Краматорск. Были повреждены три дома и магазин, жертв нет.

Днем 9 июля российские войска обстреляли жилой квартал Херсона, сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. В результате атаки ранение в голову получила 66-летняя женщина. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга.

Киев: Россия отправила на Запорожскую АЭС Росгвардию

Запорожская АЭС
Запорожская АЭСФото: Dmytro Smolyenko/imago images

Россия отправила на Запорожскую АЭС Росгвардию, заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов. Таким образом в Кремле отреагировали на появление в свободном онлайн-доступе карты со схемами минирования ЗАЭС российскими войсками, которую накануне обнародовало ГУР.

"Представители Росгвардии - именно они отвечают в оккупационном корпусе за ситуацию на Запорожской атомной станции - уехали для того, чтобы вносить соответствующие коррективы, которые, впрочем, тоже не будут составлять для нас каких-либо тайн", - заявил Юсов в эфире общенационального марафона.

Опубликование информации о минировании ЗАЭС Юсов назвал своего рода "приветом" тем, кто "не видит" происходящего на станции. "Это определенный привет всем "голубям мира", которые говорят за границей, что не видят - возможно, у них проблемы со зрением - каких-то проблем в действиях оккупантов. С другой стороны, это сигнал оккупантам, что украинцы все видят", - отметил Юсов.

Зеленский еще не решил, ехать ли на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил окончательно, поедет ли он на саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Участие во встрече глава украинского государства примет лишь в том случае, если все решения будут приниматься в ходе саммита. "В этом случае, понятно, что я должен быть там, - сказал украинский лидер в интервью американской телекомпании ABC. - Я не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения, если решение уже принято заранее".

Об этом же заявила и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде". "Еще не принято никаких окончательных решений (о визите президента - Ред.). Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол", - объяснила представительница украинского правительства.

Президент ФРГ против блокады поставок кассетных бомб Украине

Тем временем президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал федеральное правительство не блокировать поставки кассетных боеприпасов Украине, о которых объявили Соединенные Штаты. "В нынешней ситуации оно (правительство ФРГ - Ред.) не может стоять на пути США", - сказал он в интервью немецкому телеканалу ZDF, выдержки из которого опубликованы 9 июля.

Накануне британское издание The Telegraph со ссылкой на неназванного собеседника в НАТО сообщило, что правительство Германии на саммите в Вильнюсе, будет настаивать на отсрочке вступления Украины в Североатлантический альянс из-за опасений, что этот шаг может привести к войне с Россией. По словам собеседника издания, в ходе предстоящей встречи Берлин призовет союзников сосредоточиться на предоставлении Киеву гарантий безопасности, а не на предложениях присоединиться к НАТО.

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