За полгода Навальный получил в колонии 30 выговоров

Начиная с марта оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в исправительной колонии во Владимирской области, вынесено 30 выговоров. Об этом политик написал во вторник, 31 августа, в соцсети Instagram.

Навальный процитировал обвинительную часть уведомления об одном из взысканий, предъявленного ему на подпись: "При входе в кабинет, куда был вызван для объявления выговора, осужденный Навальный не представился по форме, употребил некультурные слова (Б…ть), при этом демонстративно снял куртку х/б, после чего без разрешения покинул кабинет". Отметив, что не может понять, какое слово, обозначенное как некультурное и приведенное в уведомлении с купюрой, он мог произнести, снимая куртку, оппозиционер предложил несколько вариантов слов, начинающихся на "б" и заканчивающихся на "ть": "безблагодатность", "богобоязненность", "безбрежность", "бихевиористичность" и другие и попросил читателей помочь ему.

В конце поста создатель Фонда борьбы с коррупцией обратил внимание на падающий рейтинг "Единой России" и призвал россиян голосовать на выборах в Госдуму с помощью "Умного голосования".

На прошлой неделе Алексей Навальный дал письменное интервью американской газете The New York Times, в котором назвал жизнь в колонии американскими горками, где ему могут вынести за месяц 28 выговоров, а могут оставить в покое. Риск того, что его в заключении могут убить, он оценил как 50 на 50, назвав психологическим насилием обязательный восьмичасовой просмотр государственного телевидения.

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