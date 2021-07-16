За какие комментарии и критические высказывания задерживают в Беларуси?

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Комментарии о вводе сил ОДКБ в Казахстан, обсуждение изменений в конституцию и даже видео об ужасных условиях в районной больнице - все это в Беларуси может стать поводом для задержания. DW собрала несколько примеров.
В городе Высокое (Брестская область) после обсуждения изменений в конституцию на предприятии "Высоковское ДРСУ-137" был задержан Андрей Дубина. По словам свидетелей, он предложил, чтобы "президент мог занимать должность не более двух сроков, и чтобы усатым и лысым запретили участвовать в выборах". Сейчас мужчину обвиняют по статье 368 УК Беларуси (об оскорблении президента), предусматривающей до четырех лет лишения свободы. За какие комментарии и высказывания задерживали в Беларуси в последнее время, и чего власти добиваются такими задержаниями?
68-летний житель деревни Терюха (Гомельский район) Николай Витиков отправил письмо с предложениями по конституционной реформе в районную газету "Маяк" и оказался в СИЗО. Как сообщает правозащитный центр "Весна", пенсионера задержали 14 января, он проходит как подозреваемый по ч.1. ст. 130 УК Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Витикову грозит до 5 лет лишения свободы.
О содержании письма можно судить только из статьи "Минута славы" любой ценой" в газете "Маяк": "Творчество" сельчанина изобилует стандартными беспочвенными обвинениями и оскорблениями представителей власти и самой государственной системы. А как по-другому воспринимать то, что человек называет действующий государственный строй "лукашизмом", сторонников власти - "ябацьками", действия правоохранительных органов "зверствами ОМОНовских выродков".
В публикации также говорится, что Всебелорусское народное собрание Витиков "облек в неприглядное сравнение с "шабашем" и "гнойником". При этом в самой статье используется агрессивная лексика, автор называет Витикова "местечковым протестуном" с "одноклеточными мыслями", "сельским провокатором" и так далее.
Жителя города Круглое (Могилевская область) Сергея Лешкевича силовики заставили "покаяться" за то, что он снял видеоролик об ужасных бытовых условиях в местной больнице, сообщают правозащитники. Мужчина в начале января лежал в инфекционном отделении, где сквозит из окон, из стен торчит старая проводка, а температура в санузле не поднимается выше плюс 14.
Ролик из больницы Лешкевич отправил другу в Германию, позже он появился на YouTube-канале "Реальная Беларусь" (признан экстремистским в РБ - Ред.). На покаянном видео мужчина заявил, что "не ожидал подставы от друга", что поддерживает врачей, а также обещал оказать помощь инфекционному отделению.
10 января МВД Беларуси опубликовало "покаянное" видео двух минчан, задержанных "за циничные комментарии в адрес миротворцев". Один из мужчин говорит, что на странице канала "Мая краiна Беларусь" (признан в Беларуси экстремистским - Ред.) оставил "негативный отзыв" - призывал убивать белорусских военных, направленных в Казахстане в составе контингента ОДКБ.
Второй минчанин рассказывает, что в Instagram "Радио Свобода" (также признан экстремистским белорусскими властями - Ред.) написал, что белорусы, в отличие от жителей Казахстана, не способны на вооруженный протест. Оба задержанных говорят, что раскаиваются и намерены удалить комментарии.
За высказывания в адрес силовиков в Беларуси задерживали и ранее. Прошлой осенью около 200 человек оказались за решеткой за комментарии о гибели сотрудника КГБ во время перестрелки в квартире минского программиста Андрея Зельцера. В начале января вынесен первый приговор одному из задержанных за комментарии: 45-летнего могилевчанина признали виновным в "публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им служебных обязательств". Мужчине присудили 2 года колонии и 100 базовых величин штрафа (более 1000 евро - Ред.).
Методолог и социолог, координатор программ Летучего университета Татьяна Водолажская уверена, что задержания за посты и различные критические высказывания - это продуманная стратегия власти. "Задержаний и наказаний много, но они не тотальны и, главное, не системны. И не только потому, что всех недовольных или просто иронизирующих невозможно арестовать и посадить в тюрьму. Хаотичные карающие действия, не имеющие четкой и внятной логики, обладают большим воздействием", - отмечает Водолажская.
Таким образом, по ее мнению, создается ситуация большой неопределенности, размытости границ дозволенного и недозволенного, а принцип "запрещено все, что не разрешено" начинает действовать во всех сферах жизни. "Каждое высказывание теперь следует взвешивать на предмет его "незаконности", но практика применения "закона" такова, что невозможно определить эти границы, - говорит эксперт. - Это ведет к общему сворачиванию публичной коммуникации, к росту недоверия как к другим, так и самому себе".
Тем не менее, люди не перестают думать и говорить, считает социолог, но их размышления, критика и обмен мнениями уходят в частные пространства. Поэтому сейчас особенно важно, что и в публичном поле остаются люди, которые не подчиняются этим правилам: продолжают писать и говорить то, что думают.
Также тактика запугивания способствует тому, что картина мира сужается до повседневности. "В 2020 году мы видели, что для огромного числа белорусов пространством их действия и самоопределения стала страна, идеи, принципы широкого порядка. А вот тактика сыплющихся на голову наказаний, не имеющих осмысленности и логики, подталкивает к тому, чтобы сосредоточится на задачах выживания в этом хаосе, - комментирует Татьяна Водолажская. - Все эти действия направлены, в первую очередь, на то, чтобы задать для населения страны атомизированную, полную неопределенности и очень частную картину мира. Именно этому и необходимо сопротивляться".
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