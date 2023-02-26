WSJ сообщает о скупке нефтепродуктов из РФ Северной Африкой

В последние месяцы резко увеличился импорт нефтепродуктов из России Тунисом, Марокко и другими странами Магриба, пишет The Wall Street Journal. Одновременно эти страны увеличили экспорт в ЕС.

По данным The Wall Street Journal, страны Северной Африки резко нарастили импорт дизельного топлива и других нефтепродуктов из России после введения Евросоюзом санкций за российское вторжение в Украину. Поскольку РФ оказалась отрезанной от европейского рынка, Марокко, Тунис, Египет, Ливия и Алжир "стали ненасытными покупателями" российских продуктов нефтепереработки, пишет издание в субботу, 25 февраля.

Резко возросшие объемы импорта из РФ и возросший экспорт в ЕС

В частности, власти Марокко в 2021 году закупили порядка 600 тысяч баррелей дизеля, а только за январь 2023-го этот показатель составил 2 млн баррелей. Тунис в 2021 году практически не приобретал российские нефтепродукты, но в последние месяцы наблюдается резко выросший поток импорта из РФ бензина, лигроина, дизельного топлива и газойля, которые применяются для производства пластмасс и химикатов. В январе эта страна закупила 2,8 баррелей российских нефтепродуктов, в феврале этот показатель, по оценкам, возрастет до 3,1 млн баррелей, пишет издание. По мнению опрошенных газетой аналитиков, речь идет о слишком больших объемах импортируемых нефтепродуктов для потребностей Магриба.

Одновременно североафриканские страны, по этим данным, увеличили экспорт нефтепродуктов в Европу, не расширив при этом свои объемы нефтепереработки. В ЕС данный факт вызывает обеспокоенность в связи с предполагаемым обходом санкций против России, отмечает далее The Wall Street Journal.

Глава отдела исследований нефти Оксфордского института энергетических исследований Андреас Эконому отметил, что процесс реэкспорта подсанкционных нефтепродуктов очень сложно отследить.

Смотрите также: