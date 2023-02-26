WSJ сообщает о скупке нефтепродуктов из РФ Северной Африкой
Ольга Лебедева
2 ч. назад
В последние месяцы резко увеличился импорт нефтепродуктов из России Тунисом, Марокко и другими странами Магриба, пишет The Wall Street Journal. Одновременно эти страны увеличили экспорт в ЕС.
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По данным The Wall Street Journal, страны Северной Африки резко нарастили импорт дизельного топлива и других нефтепродуктов из России после введения Евросоюзом санкций за российское вторжение в Украину. Поскольку РФ оказалась отрезанной от европейского рынка, Марокко, Тунис, Египет, Ливия и Алжир "стали ненасытными покупателями" российских продуктов нефтепереработки, пишет издание в субботу, 25 февраля.
Резко возросшие объемы импорта из РФ и возросший экспорт в ЕС
В частности, власти Марокко в 2021 году закупили порядка 600 тысяч баррелей дизеля, а только за январь 2023-го этот показатель составил 2 млн баррелей. Тунис в 2021 году практически не приобретал российские нефтепродукты, но в последние месяцы наблюдается резко выросший поток импорта из РФ бензина, лигроина, дизельного топлива и газойля, которые применяются для производства пластмасс и химикатов. В январе эта страна закупила 2,8 баррелей российских нефтепродуктов, в феврале этот показатель, по оценкам, возрастет до 3,1 млн баррелей, пишет издание. По мнению опрошенных газетой аналитиков, речь идет о слишком больших объемах импортируемых нефтепродуктов для потребностей Магриба.
Одновременно североафриканские страны, по этим данным, увеличили экспорт нефтепродуктов в Европу, не расширив при этом свои объемы нефтепереработки. В ЕС данный факт вызывает обеспокоенность в связи с предполагаемым обходом санкций против России, отмечает далее The Wall Street Journal.
Глава отдела исследований нефти Оксфордского института энергетических исследований Андреас Эконому отметил, что процесс реэкспорта подсанкционных нефтепродуктов очень сложно отследить.