WP: США и Катар передумали допускать Иран к 6 млрд долларов

Первый замминистра финансов США сообщил конгрессменам, что иранские средства, разблокированные в рамках сделки об обмене заключенными, "никуда не денутся в ближайшее время".

Власти США и Катара договорились пока не предоставлять Ирану доступ к ранее разблокированным активам в размере 6 млрд долларов на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом в четверг, 12 октября, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, о таком решении Вашингтона и Дохи американских конгрессменов проинформировал первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. Чиновник заверил демократов в Палате представителей, что эти средства "никуда не денутся в ближайшее время".

Блинкен: У США есть право заморозить иранские активы

Госсекретарь США Энтони Блинкен и представитель совета национальной безопасности Джон Кирби не подтвердили информацию о наличии подобной договоренности между США и Катаром. Однако Блинкен уточнил, что США сохраняют за собой право заморозить иранские активы.

Между тем новостной портал Nournews, считающийся близким к Высшему совету по национальной безопасности Ирана, пишет, что Тегеран по-прежнему имеет доступ к своим активам, которые были разблокированы США в рамках сделки об обмене заключенными.

Законодатели призвали отозвать доступ Ирана к активам

Средства, принадлежащие Ирану, ранее в этом году были переведены на банковские счета в Катаре в рамках соглашения, которое достигли американская и иранская стороны, в обмен на освобождение пяти граждан США. Иранская сторона свою часть сделки выполнила и освободила задержанных американцев.

После масштабной атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль американские законодатели призвали администрацию США вновь заморозить эти 6 млрд долларов. Вашингтон настаивает, что переведенные средства Иран сможет тратить лишь на гуманитарные нужды.

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