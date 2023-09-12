США разблокируют активы Ирана на 6 млрд долларов

В рамках обмена пленными с Тегераном Вашингтон переведет в Катар 6 млрд замороженных активов Ирана и отпустит 5 человек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен издал распоряжение, разрешающее перевод 6 млрд долларов замороженных иранских активов из Южной Кореи в Катар в рамках сделки по обмену пленными между США и Ираном. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщают агентства AP и Reuters со ссылкой на полученное Конгрессом США уведомление.

Общие положения соглашения между Вашингтоном и Тегераном, по которому пятерым гражданам США, задержанным Ираном, будет разрешено покинуть страну в обмен на перевод средств и освобождение пяти иранцев, удерживаемых в Соединенных Штатах, были обнародованы 10 августа, напоминает Reuters. Отправленное в Конгресс уведомление знаменует собой первый случай, когда американские власти официально подтвердили, что освобождают пятерых иранцев в рамках сделки по освобождению своих граждан из заключения в Иране.

Иран сможет тратить средства только на гуманитарные нужды

Как подчеркивается в документе, переведенные средства будут доступны Ирану исключительно для траты на гуманитарные цели. По данным восьми источников Reuters, знакомых с ходом переговоров, перевод 6 млрд долларов и обмен пленными могут состояться уже на следующей неделе.

Иран еще в августе перевел четырех граждан США из тюрьмы в Тегеране под домашний арест. Блинкен назвал это началом процесса, который приведет к их возвращению домой. В число тех, кого США планируют вернуть из Ирана, входят бизнесмены Сиамак Намази и Эмад Шарки, а также защитник окружающей среды Морад Тахбаз, пишет Reuters. Личность еще двух человек не раскрывается. Кого со своей стороны передадут США, агентства не смогли выяснить.

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