Выходцы из РФ в Германии чаще других поддерживают популистов

По результатам исследования ZOiS, выросшие в России жители ФРГ реже участвуют в выборах и чаще поддерживают АдГ и "Союз Сары Вагенкнехт". Они также считают Россию не единственной виновницей войны в Украине.

Выросшие в России жители Германии чаще, чем остальное население, поддерживают популистские партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт". К такому выводу пришли эксперты берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien, ZOiS), опубликовавшие новый доклад в четверг, 7 ноября.

При этом выходцы из РФ значительно реже участвуют в выборах в Германии, в результате их взгляды лишь частично представлены в политическом процессе в ФРГ, отмечают исследователи. В то же время поддержка демократических институтов сильна как в целом среди населения Германии, так и среди людей российского происхождения, указывается далее.

Взгляды на войну РФ против Украины

Респонденты российского происхождения чаще придерживаются мненияо том , что Россия не является единственной виновницей войны в Украине, в этом они значительно отличаются от большей части населения Германии, отмечают исследователи. Они также склонны считать, что РФ должна выступать противовесом Западу на международной арене.

Значительное влияние на них при этом оказывают родители, СМИ и общественно-политическая атмосфера в Германии, считают авторы доклада. Они также пришли к выводу, что в социальных воззрениях выходцы из России значительно более консервативны, чем население Германии в целом.

Исследовались взгляды выходцев из РФ, но не все русскоязычные жители

Основанное на результатах проведенного в 2024 году опроса дает представление о политических, исторических и социальных ценностях людей, проживающих в ФРГ, но социализировавшихся в России или РСФСР (но не в других республиках СССР или русскоязычных странах). Для сравнения те же самые вопросы были заданы жителям ФРГ не российского происхождения.